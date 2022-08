Francesco Chiofalo, come sta dopo il ricovero? “Momento difficile”/ Messaggio ai fan: “Non sono presentabile”

Francesco Chiofalo, messaggio social dopo il ricovero: “Sto meglio, ma…“

È un momento complicato per Francesco Chiofalo, segnato da un problema di salute che l’ha costretto nei giorni scorsi al ricovero d’urgenza in ospedale. L’ex volto de La Pupa e il Secchione Show è stato successivamente dimesso dall’ospedale, ma in condizioni di salute che hanno allarmato e non poco i followers. Ora, dopo un breve silenzio social, è intervenuto lui stesso per rassicurare tutti con un messaggio sulle Instagram stories, come riportato da Gossip e Tv: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni“.

Per Chiofalo il peggio è passato e, senza ancora entrare nel merito di quanto accadutogli, ringrazia tutti per il sostegno: “Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero sono senza parole“.

Francesco Chiofalo, lo spavento e i messaggi d’affetto ricevuti

Le condizioni di salute di Francesco Chiofalo si sono aggravate pochi giorni fa, durante una serata in un locale. L’ex Temptation Island è stato presto soccorso e trasferito su un’ambulanza: durante il trasporto verso l’ospedale ha spiegato ai followers di non stare bene, senza però specificare le cause del malessere. Pochi giorni dopo il primo avvistamento fuori dall’ospedale, una volta dimesso, seduto su una sedia a rotelle e in condizioni che hanno suscitato preoccupazione tra i fan.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute, Chiofalo è consapevole di poter contare sull’affetto di tantissime persone. Non solo i suoi followers che l’hanno inondato di messaggi di sostegno, ma anche la fidanzata Drusilla Gucci. La ragazza ha infatti condiviso sui social un romantico video con annesse parole di supporto al compagno. Segno che la storia d’amore tra i due prosegue a gonfie vele.

