Francesco Chiofalo con le stampelle, Drusilla Gucci “mio guerriero”/ “Puoi farcela!”

Francesco Chiofalo con le stampelle dopo l’ospedale: le parole di Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo si rimette finalmente in piedi, dopo aver fatto preoccupare per glie venti di una settimana fa. Proprio lo scorso sabato sera, dopo una serata che lo vedeva protagonista in un locale in Sicilia, a Catania, era stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso per via di un malore che aveva destato paura sui social. In seguito Chiofalo era tornato a Roma, immortalato in sedia a rotelle in aeroporto, per poi “sparire” sui social. Nelle passate ore è ricomparso in un video ripreso dalla fidanzata Drusilla Gucci e postato tra le sue ultime Instagram Stories nelle quali scrive: “Il mio guerriero”, accompagnato da una emoji di un cuore rosso.

Francesco Chiofalo è in piedi ma con le stampelle. Piccoli segnali di miglioramento anche se forse ci vorrà ancora del tempo prima della ripresa completa. Nelle sue prime immagini dopo il preoccupante ricovero in ospedale, l’ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione si è mostrato con un look total black, la gamba destra sollevata da terra. “Dai amore, ce la puoi fare! Su, su…”, lo sprona amorevolmente la fidanzata.

Francesco Chiofalo, come sta? Piccoli passi avanti

Il video ripreso da Drusilla Gucci e che vede protagonista Francesco Chiofalo, presumibilmente sarebbe stato girato dopo l’uscita dall’ospedale. Lei lo incoraggia con evidente apprensione. Lui replica, mentre cammina con le stampelle: “Lo sai che sembra più facile a vedersi che a farsi. E’ un po’ scomodo in realtà, ci devo prendere la mano, perdo l’equilibrio…”. Lei lo appoggia: “Non dev’essere facile…”.

Un passo dopo l’altro, Francesco Chiofalo riprende in mano la sua vita dopo l’incubo di una settimana fa. Lo scorso giovedì, dopo qualche giorno di silenzio era intervenuto spiegando il motivo della sua assenza social: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza”. L’ex ‘Lenticchio’ aveva approfittato per ringraziare tutti per i messaggi di solidarietà e supporto.

