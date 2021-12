Francesco Chiofalo, confessione choc su Drusilla Gucci/ “Magari fra un anno le chiedo di sposarmi”

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono sempre più affiatati e innamorati. I due avevano dichiarato di stare attraversando un periodo di crisi a causa delle diversità caratteriali ma ora le cose sembrano procedere per il meglio considerando che sono stati visti insieme a Sharm. Nel corso di un’intervista rilasciata al Settimanale Chi, i due hanno ammesso di litigare a causa degli errori grammaticali di Chiofalo. Drusilla Gucci è una ragazza colta e non riesce a passarci sopra: “Quando sono con lui lo correggo, quando non sono con lui lo leggo e mi si gela il sangue”, ha svelato. Francesco Chiofalo ha invece spiegato che con Drusilla ha trovato un equilibrio: “Fino ad oggi mi sono messo con ragazze simili a me. Le carenze sono le stesse e i punti di forza pure: così non migliori. Drusilla mi dà equilibrio”.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci in crisi/ "Molte persone mettono zizzania"

Drusilla ammette di essere rimasta colpita dalla sua ironia: “Lui mi fa ridere ed è pure intelligente. Poi sa cose diverse dalle mie e mi arricchisce”. Francesco Chiofalo ha poi raccontato un retroscena curioso sulla madre di Drusilla: “Tornati dalla Turchia, la madre mi scriveva su Instagram, ma perché non inviti Drusilla?”. Drusilla Gucci però era all’oscuro di tutto: “Se avessi saputo le avrei dato fuoco. Quando eravamo in Turchia mi diceva: “Chiamalo dai e chiamalo”. A mia mamma stava simpatico”.

Drusilla Foer, chi è l'alter ego di Gianluca Gori?/ "Se non ci fosse lui..."

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo concorrenti a “Temptation Island”?

Drusilla Gucci ha commentato la possibilità di partecipare al programma “Temptation Island” assieme a Francesco Chiofalo. La ragazza ha ammesso: “Ci andiamo e finisce con un omicidio”. Il loro amore è stato reso noto al Festival del Cinema di Venezia. Drusilla Gucci ha raccontato di essere rimasta colpita dallo stupore delle persone: “Tutti si sono stupiti. Non ho capito perché faceva strana la cosa che io stavo con lui”. Francesco Chiofalo ha replicato che quando si fidanza nessuno crede che una bella ragazza voglia stare con lui. Chissà se i due su sposeranno. Francesco Chiofalo è sicuro però: “Magari fra un anno le chiedo di sposarmi”. Drusilla invece preferisce aspettare: “Vedremo che succede”. Drusilla Gucci preferisce andare con i piedi di piombo. E’ stata lei a confidare di averlo baciato dopo due mesi: “Sono diffidente. L’ho baciato dopo due mesi. Funziona fare così, poi non si staccano più”. Drusilla Gucci non ha mai provato imbarazzo per il fatto di provenire da una famiglia importante: “Non ho mai sentito troppo il peso, sto molto per i fatti miei, seleziono accuratamente le persone e di quello che pensano gli altri ci pulisco il pavimento”.

LEGGI ANCHE:

Drusilla Foer, chi è l'attore che la interpreta/ Gianluca Gori, cosa sappiamo di lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA