Francesco Chiofalo contro Luce, amica Selvaggia Roma/ “Vuoi fare tv”, lei sbotta…

Francesco Chiofalo contro Luce, amica di Selvaggia Roma a Live Non è la D’Urso. Durante la puntata de talk show condotto da Barbara d’Urso va in scena l’ennesima litigata trash tra Lenticchio e un’amica della sua ex fidanzata Selvaggia Roma. ” Selvaggia sa che siete Amiche?” – esordisce l’ex concorrente di Temptation Island che parlando dell’amicizia tra Luce e Selvaggia precisa – “sapete da quando Luce conosce Selvaggia? Da 15 settimane, avete fatto mezzo programma insieme e forse siete uscite 3 volte”. Non solo, Chiofalo prosegue dicendo a Barbara d’Urso: “sai che gli amici veri di Selvaggia gli hanno fatto della storie contro?”. Luce cerca in tutti i modi di difendere la sua amica, ma Lenticchio ribatte: “ma chi sei? Se Selvaggia dovesse ipotizzare una persona che veniva in un programma a difenderla tu saresti stata l’ultima persona”.

Francesco Chiofalo contro Luce: “te conoscono tutti a Roma”

La lite fra Francesco Chiofalo e Luce, amica di Selvaggia Roma, prosegue senza sosta a Live Non è la d’Urso. “Tu non sai se mi sono parlata con queste persone o no, mi devi far parlare” – dice la donna, ma Chiofalo non ci sta e ribatte “tu vuoi parlare con me di Selvaggia che la conosco da 10 anni. Io capisco che tu vuoi fare tv, io lo capisco. L’ha già fatta la richiesta per la spunta blu?”. Il peggio deve ancora arrivare visto che Lenticchio rivela: “Luce so 30 anni che ce provi, te conoscono tutti a Roma”, ma la ragazza sbotta “con me caschi male. Oh oh” cominciando a gesticolare. La padrona di casa Barbara D’Urso interviene per sedare gli animi: “non mi piace questo atteggiamento. Quando diventati aggressivi non mi piace. Luce tu sei molto passionale, ma ti prego di non esagerare. Del resto però lei è l’unica che è venuta a difendere Selvaggia” con Chiofolo che ribatte “perchè è infendibile e perchè doveva venire in tv. Lei non conosce bene Selvaggia. Lei contatta sempre Antonella, se voleva dirmi qualcosa contattava direttamente me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA