Francesco Chiofalo/ “Convivenza con Antonella Fiordelisi. Selvaggia? Ho chiuso”

Dopo aver vissuto mesi di grande paura, Francesco Chiofalo è rinato. L’ex di Temptation Island è sereno ma soprattutto innamorato. La nuova fiamma è Antonella Fiordelisi, nota spadista e modella. Ma non si tratta di un semplice flirt, come lo stesso Francesco sottolinea nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Chiofalo si dice infatti molto innamorato e, per questo, pronto dopo soli pochi mesi insieme a fare già un passo molto importante: la convivenza. “Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella. – ha ammesso, per poi aggiungere – È una bellissima ragazza, molto timida e riservata, ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza”.

Francesco Chiofalo: “Selvaggia Roma? Mi ha quasi augurato la morte!”

Se per la bella Antonella Fiordelisi ci sono soltanto complimenti, non è la stessa cosa per la sua ex Selvaggia Roma. Francesco Chiofalo anzi ammette che, anche durante il periodo della sua malattia, non ha avuto comportamenti corretti nei suoi confronti. “L’ho dimenticata, non voglio più avere alcun rapporto con lei. Per me lei ad oggi è come se non esistesse.” ammette Chiofalo quando gli si chiede della sua ex. Poi però aggiunge duro: “Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte.” E conclude con una riflessione su quello che è stato il loro rapporto: “La nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori, ma c’è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei ho chiuso per sempre” ha spiegato.”

