Francesco Chiofalo: crisi di panico in aeroporto/ “Sono disperato e impaurito”

Francesco Chiofalo è in crisi. Si era recato in aeroporto per intraprendere un nuovo viaggio in una meta lontanissima, per passare un po’ di tempo alla larga dai riflettori e soprattutto dalla sua quotidianità. L’influencer aveva raccontato ai follower di essere su un volo con destinazione top secret, ma qualcosa dev’essere andato storto al suo arrivo. Francesco, infatti, pare essere rimasto bloccato in aeroporto e ovviamente non ha perso occasione per farsi sentire sui social, dove ha sfogato tutta la sua rabbia, attaccando lo sfortuna che a suo dire lo perseguiterebbe.

Ma cosa è accaduto di preciso? Lo ha spiegato lo stesso Francesco tramite delle stories postate sul proprio account, condividendo coi follower dettagli surreali della sua giornata. “Sono rimasto bloccato in aeroporto”, ha scritto. Aggiungendo poi di aver perso pure tutti i documenti e il portafogli: “Non capisco se li ho persi o se sono stati rubati”, dice Chiofalo spaesato e perplesso.

Nel post Francesco si lascia andare ad un lungo sfogo, che termina con una vera e propria richiesta di aiuto ai suoi fan. “Adesso non posso passare i controlli di sicurezza né posso tornare in Italia. Inoltre non mi hanno permesso neanche di ritirare li bagaglio… sono disperato e molto impaurito…“, ha continuato incredulo il modello.

“Mi trovo da solo dall’altra parte del mondo e non parlo neanche inglese..se qualcuno mi può dare una mano osa come posso fare in una circostanza del genere mi scriva in direct”, la richiesta di aiuto dell’influencer. Insomma, le cose non stanno girando benissimo per Chiofalo. La sua vacanza, finalizzata a “ritrovare se stesso”, pare essere partita col piede sbagliato.

