Francesco Chiofalo/ Dalle accuse choc a Selvaggia Roma al maialino della Fiordelisi

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma: “Lei mente in tv e..”

Francesco Chiofalo ha trovato il modo per rimanere a galla sui social ma, soprattutto, di sbarcare in tv alla corte di Barbara d’Urso. Se nei giorni scorsi lo abbiamo visto a Pomeriggio5 in versione ex fidanzato di Selvaggia Roma, pronto a puntarle contro il dito accusandola di mentire riguardo al suo rapporto con il padre, il suicidio e l’abbandono, oggi rischiamo davvero di sentirlo parlare e dire la sua anche a Live Non è la d’Urso. Ospite sarà infatti Selvaggia Roma che avrà modo di incontrare il padre Aziz e chiarire questa questione di cui tanto si è parlato tanto che Giovanni Ciacci ha consigliato l’utilizzo della macchina della verità. Non sappiamo se ce ne sarà bisogno o come andrà questo incontro, ma quello che è certo è che la gieffina ha già sottolineato il fatto che Francesco Chiofalo non ha nessun diritto di dire la sua su questo argomento perché solo lei sa alcune cose. Quindi il romano ha mentito? In questi giorni Francesco Chiofalo ha continuato a ribadire che non è vero che Selvaggia non vede il padre da 15 anni perché lui ha avuto modo di conoscerlo e anche i suoi genitori lo hanno fatto. Il romano non nega che il loro rapporto è complicato ma quello che contesta è il fatto dell’abbandono.

La storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

I due troveranno un punto d’accordo o finiranno col litigare in tv con buona pace di Antonella Fioredelisi? Chi segue Francesco Chiofalo sa bene che al momento è fidanzatissimo con la ex di Uomini e donne, influencer e starlette molto seguita sui social. Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo stanno insieme, almeno ufficialmente, dal maggio del 2019 ma hanno affrontato una grossa crisi quando lei lo ha accusato di averla tradita e lui ha iniziato a fare la spola tra Roma e Salerno per riconquistarla. Alcuni hanno pensato che i due stessero mentendo per la sola voglia di apparire sui social ma altri ancora si sono appassionati alla loro relazione che, tra alti e bassi, continua ancora adesso nonostante il parere poco favorevole dei genitori di lei. A sigillare il loro rapporto d’amore è arrivato anche un ‘figlio’, una maialina che il romano ha regalato alla sua Antonella e che ha presentato proprio nei giorni scorsi a Pomeriggio5.



