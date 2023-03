Francesco Chiofalo: “Donnamaria mi fa pena”/ L’ex di Antonella Fiordelisi attacca e…

Francesco Chiofalo contro Edoardo Donnamaria

Francesco Chiofalo ed Edoardo Donnamaria, rispettivamente ex e attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi, continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. Nella casa del Grande Fratello Vip dove sta provando a trovare nuovamente un equilibrio con la Fiordelisi dopo un periodo di forte crisi, Edoardo non risparmia frecciatine agli ex fidanzati di Antonella. Nelle scorse ore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sembravano rivolte a Francesco Chiofalo con cui la Fiordelisi ha avuto una storia durata più di un anno.

“Semplicissimo…tutto tatuato, con un rolex, ignorante fracido, tutto fisicato. Sì, umile”, ha detto Donnamaria parlando con Antonella che, parlando delle sue storie passate, aveva spiegato di essersi sempre fidanzata con ragazzi umili. Le parole di Edoardo non sarebbero affatto piaciute a Chiofalo il quale ha deciso di rispondere attraverso i social come riporta Isa e Chia.

Le parole di Francesco Chiofalo su Edoardo Donnamaria

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Francesco Chiofalo si è scagliato contro Edoardo Donnamaria come fa sapere Isa e Chia che riporta le sue parole. “A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché è evidentemente pieno zeppo di problemi psicologici. E’ molto, molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti. Ma una persona che scredita un’altra persona senza neanche conoscerla per prendere punti è evidentemente molto insicura. Quindi non sta facendo una bella figura”, le parole di Chiofalo.

“Sinceramente mi sono rotto le p*lle. Mi prende sempre in giro che sono troppo muscoloso in maniera dispregiativa. Ma vatti ad allenare! Se non ti piace e ti vergogni di toglierti la maglietta, vatti ad allenare! Chi te lo impedisce. Io mi faccio un c*lo così in palestra da quando ero alto mezzo metro e avevo 10 anni. Ma che vuoi da me?”, ha aggiunto Chiofalo mentre Antonella Fiordelisi, nella casa, continua a fare complimenti al fidanzato. “Per me sei bellissimo”, ripete la Fiordelisi a Donnamaria.

