FRANCESCO CHIOFALO/ Dopo la malattia l’amore con Antonella Fiordelisi (Chi Summer Tour)

FRANCESCO CHIOFALO, LA RIVINCITA SULL’AMORE

L’inverno è ormai finito e per Francesco Chiofalo vuol dire buttarsi alle spalle dei brutti mesi in cui ha rischiato la vita. Dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello, l’ex volto noto di Temptation Island è riuscito a voltare pagina e rialzarsi. Lo ha scritto sui social pochi giorni fa, sottolineando quanto la vita sia felicità, meraviglia, stupore e molto altro. “Bisogna cercare di essere positivi sempre”, scrive in un lungo post agli ammiratori, perché solo così, spiega, “si possono superare gli ostacoli che incontriamo lungo il nostro cammino”. Conosciuto ormai come Lenticchio, Francesco Chiofalo salirà sul palco di Rapallo in occasione dell’ultima tappa del Chi Summer Tour 2019 di oggi, domenica 28 luglio. Racconterà in particolare della sua rivincita, anche sull’amore. Entrato nel reality di Maria De Filippi al fianco di Selvaggia Roma, è rimasto single per lungo tempo. Prima di incontrare Antonella Fiordelisi e tornare a sorridere. I due hanno scelto la settimana scorsa di fare un passo importante: un tatuaggio sulle braccia con il nome dell’altro.

FRANCESCO CHIOFALO: DA SELVAGGIA ROMA A ANTONELLA FIORDELISI

Sono trascorsi pochi mesi da quando Francesco Chiofalo ha deciso di parlare pubblicamente della sua nuova fidanzata. “Non mi era più successo di innamorarmi”, svela a Uomini e Donne Magazine parlando della fine della sua relazione con Selvaggia Roma. I due hanno partecipato a Temptation Island con successo, anche se le cose fra loro non sono andate come previsto. Ed è sempre il programma di Maria De Filippi a regalare una svolta inaspettata a Lenticchio, grazie all’incontro fatale con l’ex Tentatrice Antonella Fiordelisi. I due si sono conosciuti per la prima volta durante l’edizione in cui Chiofalo ha partecipato con la sua ex e già da allora l’aveva notata per via della sua simpatia, come svela in questi giorni nelle Stories di Instagram. “Abbiamo continuato a sentirci, ma senza doppi fini”, dice invece al settimanale parlando della sua nuova love story. Antonella tra l’altro ha scelto di stargli accanto anche durante il periodo della malattia, una decisione culminata con un appuntamento al bar fissato per lo scorso 21 marzo.

