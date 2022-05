Francesco Chiofalo “Drusilla Gucci non mi vuole vedere”/ “Rispetto la sua decisione…”

Francesco Chiofalo, la crisi con Drusilla Gucci continua

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non hanno ancora superato la crisi scoppiata durante la partecipazione di lui a La pupa e il secchione show 2022. Drusilla non ha gradito l’atteggiamento che Francesco ha avuto con Malena che è stata ospite del programma condotto da Barbara D’Urso e il bacio, durante la finalissima, con la secchiona Valentina. Nonostante l’appello fatto ai microfoni di Pomeriggio 5, Chiofalo non è ancora riuscito ad ottenere il perdono della fidanzata e, nelle scorse ore, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha spiegato il motivo della sua assenza alla presentazione del libro di Drusilla.

Dopo aver annunciato la partecipazione alla presentazione del libro della fidanzata, di fronte alle numerose domande dei fan, Chiofalo ha deciso di motivare il motivo del suo forfait. “Non sono andato alla presentazione del libro di Drusilla nonostante avessi detto che ci sarei stato” – ha esordito Francesco – “Non sono venuto perchè quando le ho detto che sarei andato, mi ha detto che non c’era bisogno perchè lei è ancora arravbbiata per Malena e per il bacio a Valentina“, ha aggiunto.

Francesco Chiofalo in pausa di riflessione con Drusilla Gucci

Di fronte alla richiesta di Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo ha così deciso di non andare alla presentazione del libro partecipando, in compenso, alla festa di compleanno di Barbara D’Urso. “Per ora non mi vuole vedere e cerca di evitarmi. Dice che ci deve pensare”, ha aggiunto Francesco in merito alla crisi con Drusilla.

“E’ ancora arrabbiata e ho cercato di rispettare la sua decisione”, ha aggiunto ancora Chiofalo che spera di riuscire ad ottenere presto il perdono dalla fidanzata che, proprio nel salotto di Pomeriggio 5, ai microfoni di Barbara D’Urso, aveva spiegato di essere arrabbiata con il fidanzato e di voler prendere una pausa.

