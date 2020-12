FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI/ “Polpetta? Ora non mangiamo più carne…”

“Perché ho regalato una maialina? Per fare un regalo differente.” È così che Francesco Chiofalo a Pomeriggio 5 spiega perché abbia regalato alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi un maialino. Lei intanto racconta: “Sono stata contenta, anche se una volta ricevuto questo regalo gli ho spiegato che non posso portare questo maialino a casa perché vivo ancora con i miei genitori, quindi ora lo tiene lui a Roma”. Intanto in studio la Martani accusa Chiofalo di averla presa solo per “qualche like su Instagram” e chiede se, con una maialina in casa, abbiano deciso di smettere di mangiare carne di maiale. “Devo dire che da quando abbiamo polpetta in casa non mangiamo più carne” ha effettivamente svelato la Fiordelisi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi presentano la loro maialina

Si parla di animali domestici nel nuovo appuntamento di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso che ospita in studio e in collegamento tanti ospiti. Tra questi una coppia che tanto ha fatto discutere negli scorsi mesi: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due sono perfettamente in tema visto che solo pochi giorni fa Francesco ha fatto alla sua fidanzata un regalo molto particolare: un animale da compagnia. Cosa c’è di particolare? Il fatto che quest’animaletto non sia nè un cane, né tantomento un gatto o un coniglietto, bensì un porcellino. Una maialina, per la precisione. Un regalo di Natale anticipato con il quale Francesco ha voluto sorprendere la sua fidanzata. Polpetta è stato poi il nome scelto dalla coppia per l’animaletto.

Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Polpetta a Pomeriggio 5

Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Polpetta saranno dunque ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La coppia, dopo tanti momenti difficoltà che hanno causato anche liti e rotture, sembra siano ora riusciti a trovare un equilibrio e la serenità sperati. Chissà che proprio a Pomeriggio 5 non regalino al pubblico aggiornamenti importanti sulla loro storia d’amore. D’altronde nelle ultime settimane, Chiofalo si è espresso soltanto sull’ex fidanzata Selvaggia Roma, ora concorrente al Grande Fratello Vip, senza svelare dettagli e novità sulla sua storia d’amore travagliata con la Fiordelisi. Chissà, dunque, che non lo faccia proprio oggi.

