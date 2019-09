Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi fanno pace?/ Lui avvistato a Salerno, e…

Francesco Chiofalo ci riprova con Antonella Fiordelisi. Dopo averla tradita con Aurora Ciorbi (ma lui nega spudoratamente), ha deciso di fare ritorno in quel di Salerno per confrontarsi con lei e poterle finalmente parlare. La ex fidanzata infatti, una volta scoperta la verità aveva deciso di chiudere tutte le porte, senza dargli alcuna possibilità. Il passo in avanti però, si era già fiutato proprio in questi giorni. “Secondo me lui non ti ha tradito, dagli almeno la possibilità di chiarire”, le aveva scritto una fan. La sua risposta, lasciava intravedere una certa “morbidezza”: “Secondo me sì. Ma gli darò modo a breve di parlare”. Forse l’occasione per poterne nuovamente parlare è arrivata proprio ieri. Lenticchio infatti, è stato “casualmente” avvistato proprio a Salerno mentre camminava con un borsone da viaggio e un grande mazzo di rose rosse. Il video è stato condiviso dai principali account gossip presenti su Instagram. Si vede chiaramente il personal trainer percorrere la strada, facendo finta di non essersi accorto di venire ripreso, per cercare di creare un effetto più veritiero e realistico possibile.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi fanno pace? Il primo passo

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi fanno pace? Visti gli ultimi risvolti, la risposta è (probabilmente): sì. Lei si è ammorbidita e lui ha preso il primo treno per poterla raggiungere, dopo settimane di silenzio. Lenticchio infatti, non avrebbe avuto modo di spiegare alla sua ex fidanzata, che tipo di rapporto avesse instaurato con Aurora (mentre aveva già iniziato una relazione amorosa con lei). Proprio la Ciorbi, aveva confidato di avere saputo dalla schermitrice della relazione creata a tavolino dalla loro agenzia in comune. “Mai messi insieme per lavoro. Ci siamo sentiti, frequentati e fidanzati. Poi sono passata nella sua agenzia. Cosa c’è di male?”, aveva spiegato proprio la campana sul web, smentendo potesse trattarsi di qualcosa di studiato messo in piedi solo per “business”. “Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer. Passo tutto il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi, a tutti i nostri ricordi insieme. Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio. C’è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato”, si è sfogato invece Chiofalo.

