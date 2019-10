Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi/ “Stanno insieme, presa in giro!”: lo scoop

Dopo le accuse di body shaming piovute su di lui dopo un intervento ai danni di una ragazza non proprio felice, Francesco Chiofalo finisce nuovamente nel mirino delle polemiche. Stavolta, però, non per le parole poco carine dette nei confronti di una donna, bensì per la questione che riguarda la rottura con Antonella Fiordelisi. I due, ufficialmente, sono ancora separati, tanto che lui, per riconquistarla, ha messo in piedi una challenge in cui fan e follower chiedono ad Antonella di perdonarlo. Peccato che, stando a quanto svela Amedeo Venza, si tratta di una presa in giro. L’esperto di gossip lancia infatti lo scoop secondo il quale la Fiordelisi e Chiofalo non solo sono tornati insieme ma addirittura da tre settimane.

Antonella Fiordelisi e Frachiofaloncesco Chiofalo fingono?

Amedeo Venza ha infatti svelato tutto attraverso il suo profilo Instagram. In una storia ha fatto sapere: “Siccome le prese in giro non piacciono a nessuno e grazie al cielo con i social si possono spalancare gli occhi anche sulle persone che si mostrano per quello che non sono… vi comunico che Francesco e Antonella sono tornati insieme da tre settimane! E quei poveracci che fanno la challenge si svegliassero!” Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo starebbero dunque fingendo, a quanto pare, soltanto per ottenere maggiore popolarità. Ricordiamo che, da quando è stato annunciato il presunto tradimento, i loro profili hanno conquistato migliaia di follower (la Fiordelisi ha superato e di molto il milione). Uno scoop, questo, che se fosse vero scatenerebbe conseguenze negative per i diretti interessati.





