Francesco Chiofalo, è crisi con Drusilla Gucci/ “Non ci vediamo più ormai da mesi”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci in crisi: “Non ci vediamo più da mesi“

Sembra ormai giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Ormai da tempo i due non si sono più fatti vedere insieme sui social e, per questo motivo, i fan hanno iniziato a preoccuparsi. Ora ci ha pensato l’ex volto di Temptation Island a spiegare come stanno le cose e a fare chiarezza, rispondendo alle numerose domande dei followers. “Non ci vediamo più ormai da mesi, ci vediamo poco o niente. Mi sembra corretto spiegare un attimo come stanno le cose tra me e lei, onde evitare stupidi equivoci e frequenti domande“: così inizia il suo sfogo sulle Instagram stories.

Il celebre ‘Lenticchio’ di Temptation Island spiega come la coppia sia in forte crisi, dopo una romantica storia d’amore, al punto che Drusilla ha portato via con sé tutte le sue cose da casa del fidanzato: “Purtroppo sono un po’ di mesi che le cose tra me e Drusilla non vanno più bene, per vari motivi. Non siamo solo esteticamente molto differenti, ma siamo molto differenti come persone proprio. Questo può essere un pregio a volte, in altre può portare forti attriti. È successo che recentemente abbiamo avuto una lite, dove lei ha deciso di prendere tutte le cose che aveva qui da me e ha portato via anche quelle“.

Francesco Chiofalo su Drusilla Gucci: “Non si fida più di me“

La coppia ora è in pausa di riflessione e, come svela Francesco Chiofalo sulle Instagram stories, i due hanno anche deciso di non seguirsi più sui social: “Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa per capire quanto teniamo l’uno all’altro, un momento che serve a tutti e due per riflettere su tante cose. Per capire se è il caso di lasciarsi o rimettersi insieme. Ormai è una settimana che non ci sentiamo, ci siamo levati anche il segui su Instagram. Inutile dire che sono dispiaciutissimo per questa situazione, da parte mia sono ancora innamorato di lei“.

A suo dire, la pausa di riflessione sarebbe stata idea di Drusilla Gucci, ma lui l’avrebbe accettata con la speranza che possa essere d’aiuto e guarire tutte le loro ferite: “L’idea della pausa di riflessione è stata idea più sua che mia, però ho deciso di accoglierla perché le cose evidentemente non funzionano più bene nel nostro rapporto“. Infine, specifica: “Un altro problema è che non si fida più di me, ha perso la fiducia in me, ma come le ho ripetuto più volte, non l’ho mai tradita e le ho sempre portato rispetto“.













