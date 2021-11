Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci in crisi/ “Molte persone mettono zizzania”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono in crisi. I due hanno iniziato a frequentarsi a luglio, ma soltanto all’inizio di settembre hanno ufficializzato la loro relazione. Dopo appena due mesi, tuttavia, sembra essere arrivata la rottura, sebbene forse non definitiva. L’influencer ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui rivela cosa è accaduto.

Drusilla Foer, chi è l'alter ego di Gianluca Gori?/ "Se non ci fosse lui..."

“Abbiamo avuto una forte lite, i motivi sono diversi. Noi siamo molto diversi, la pensiamo diversamente su tante cose. I nostri contesti di provenienza sono completamente differenti. Capita, quindi, di scontrarci. Non vuol dire che ci siamo lasciati, ma stiamo passando un momento di crisi”, ha spiegato l’ex concorrente di Temptation Island. “Dovremmo partire per l’Egitto a breve, per cui penso che torneremo presto a parlarci e risolveremo. Non dovrebbe essere nulla di grave. Io sono molto innamorato di lei e sono dell’opinione che se due persone si amano non sono sufficienti delle piccole incomprensioni e una lite per farle lasciare”.

Drusilla Foer, chi è l'attore che la interpreta/ Gianluca Gori, cosa sappiamo di lui

Francesco Chiofalo e Drusilla Ducci in crisi: le cause

Le cause della crisi tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non sono stati resi noti nel dettaglio, ma sembrerebbe che siano coinvolte altre persone. “Ci sono molti che ci tengono a farci litigare, mettendo pulci nelle orecchie e zizzanie. Tra queste anche personaggi del mondo dello spettacolo che voi conoscete”, ha detto l’influencer rivolgendosi ai suoi followers. “Dovrò allontanare delle persone dalla mia vita”.

La volontà di Francesco Chiofalo ad ogni modo è quella di chiarire: “Voglio parlarle per trovare un punto di incontro. Sono pronto ad ammettere i miei errori e a prendermi le mie responsabilità qualora le avessi”, ha concluso. Drusilla Gucci, da parte sua, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Chissà se anche la giovane ereditiera sarà disposta a superare la crisi oppure deciderà di mettere definitivamente un punto alla breve relazione con l’influencer.

Carlos Corona e Francesco Chiofalo, nuovo fidanzato ed ex Antonella Fiordelisi/ "Con lei perso tempo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA