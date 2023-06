Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme/ Video dedica d’amore: “Ho avuto paura di perderti”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono di nuovo una coppia: l’annuncio su Instagram

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno fatto pace. La coppia si era allontanata lo scorso marzo per volontà di Drusilla, furiosa con Francesco per un presunto tradimento. Una paparazzata di Chiofalo in atteggiamenti affettuosi con l’ex pupa Maria Laura De Vitis ha infatti scatenato la furia della Gucci, che aveva dunque deciso di rompere con Francesco, nonostante Maria Laura fosse intervenuta per smentire il tradimento, chiarendo di essere solamente un’amica di Francesco.

Qualche giorno fa la stessa Drusilla ha poi ammesso di aver capito che non c’è stato alcun tradimento e ha chiesto scusa a Maria Laura per le sue accuse. Intanto Francesco non si è perso d’animo e ha continuato a rimanere vicino a Drusilla, sperando un giorno di riconquistarla. Giorno che a quanto pare è arrivato.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, pace confermata con un video d’amore

A confermarlo un post pubblicato su Instagram da Chiofalo che è un video in cui lui e Drusilla si abbracciano e baciano. Il video d’amore è accompagnato da un lungo messaggio che conferma la loro riappacificazione: “Ho avuto paura di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato. Sono stato molto male. – ha scritto Chiofalo alla sua Drusilla – Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti.” Così ha concluso: “Non posso tornare indietro e cambiare l’inizio ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale…ti amo amore mio”. Non è mancata la risposta di Drusilla alla dedica: “Sei molto fortunato, ora metteremo alla prova le cose che hai capito. love u”

