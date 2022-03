Francesco Chiofalo e il tumore, la mamma “Deve rioperarsi”/ “Non sappiamo cos’è”

Nel 2019 Francesco Chiofalo, tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione show, affrontava un momento drammatico della sua vita. Il personal trainer scopriva di avere un tumore al cervello da dover operare immediatamente. Una vicenda di cui racconta alcuni dettagli sua madre, ospite nella puntata di Pomeriggio 5 de 17 marzo. Nel particolare, la donna racconta com’è avvenuta la scoperta di quella macchia, “grande quanto un’arancia”, ne cervello di Francesco.

“Lui è caduto per terra, è arrivata l’ambulanza che lo ha portato in un ospedale di Roma e, quando cadi e batti la testa, ti fanno una risonanza. – ha ricordato la donna su Canale 5, poi continuando – Menomale che gliel’hanno fatta! Gli hanno detto ‘Guarda che hai una macchia nera grossa in testa, non senti nulla?’, lui ha negato… È stato quindi operato, è stato un intervento in cui è salito in sala operatoria alle 8 di mattina ed è uscito alle 21.”

Francesco Chiofalo sta di nuovo male? Parla la mamma a Pomeriggio 5

Oggi Francesco Chiofalo è però nuovamente preoccupato per la sua salute. “Gli hanno trovato una nocciola all’altezza adenoidi, in una narice, quella sinistra. – ha spiegato sua mamma a Pomeriggio 5, rivelando che – La natura non si conosce, quindi quando poi verrà operato farà una biopsia, a quel punto si saprà.” L’operazione, però, non è urgente: “La localizzazione non dà nessun tipo di rischio per la vita. Non è quindi una cosa urgente come lo era al cervello chiaramente. Potrebbe anche essere una cisti, noi lo speriamo”. ha infine aggiunto la donna.

