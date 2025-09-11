Francesco Chiofalo e Manuela Carriero allontanano il matrimonio? "Non serve sposarsi per forza"

Nelle scorse ore Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono finiti sui social in una intervista di Lollo Magazine. La coppia si è lasciata andare a qualche rivelazione, anche sul futuro e toccando il tema matrimonio che potrebbe riguardare da vicino la coppia. E la ragazza, senza mostrare troppi dubbi, si è espressa così a riguardo: “Non serve sposarsi per dimostrare che un amore è vero. Si può essere felici e innamorati lo stesso”.

Reazione inaspettata di Francesco Chiofalo, che ha dimostrato di pensarla in maniera diversa dalla ragazza, strizzando invece l’occhio alla possibilità di convolare a nozze in futuro: “Guarda che faccia che hai! Dai, non fare così” ha detto l’ex fidanzato di Selvaggia Roma indispettendo la fidanzata che non ha reagito benissimo all’uscita di Chiofalo. Insomma, sembrano esserci differenze di vedute sul tema matrimonio per la coppia.

Francesco Chiofalo si candida per il Grande Fratello

Per il modello ed ex Temptation Island in futuro potrebbero riaprirsi le porte di un reality? Francesco Chiofalo inizia a pensare alla possibilità di tornare in qualche programma e il Grande Fratello è il programma cerchiato in rosso sul calendario al momento.

Nel corso della chiacchierata con Lollo Magazine in diretta non è mancato anche un accenno al futuro televisivo di Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti dichiarato di essere disponibile a partecipare a Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, candidandosi apertamente per una possibile esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Vedremo se lo storico conduttore del Grande Fratello deciderà di accogliere la richiesta.

