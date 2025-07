Francesco Chiofalo e Manuela Carriero choc: “Vogliamo tornare a Temptation Island!” L’appello infiamma i social.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero potrebbero tornare a Temptation Island 2025. La coppia, che già aveva partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia, si è candidata per far parte del cast e mettere alla prova la relazione esattamente come sta succedendo per gli altri concorrenti. I due sono usciti allo scoperto dopo che Chiofalo ha annunciato la fine della relazione con Drusilla Gucci, una fine sofferta finita su tutte le pagine di giornale.

Francesco Chiofalo spiazza: "Proposta di matrimonio a Manuela Carriero? Direbbe no"/ E spunta Drusilla Gucci

Dopo che il ragazzo si è mostrato in maniera pubblica con Manuela Carriero è stato sommerso dalle critiche da parte di coloro che non hanno mai sostenuto la loro relazione. Ma per quale motivo Francesco Chiofalo e Manuela Carriero potrebbero andare a Temptation Island 2025? Secondo alcuni rumor, parrebbe che nonostante il grande amore, l’ex tronista non vuole andare a convivere con il fidanzato, motivo per il quale ci sarebbero degli scontri e una situazione di stallo che forse ha bisogno di uno scossone.

Manuela Carriero contro Drusilla Grucci: "Mi ha rotto i cogl**ni"/ Scontro per Francesco Chiofalo

Temptation Island 2025, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero non mancano mai di condividere il loro amore con i fan pubblicando foto sui social e video divertenti, ma nonostante ciò pare che lei non voglia ancora una convivenza. I due erano già amici quando la ragazza è diventata tronista di Uomini e Donne, dato che essendo personaggi pubblici si incontravano a numerosi eventi. Pare che lui l’avesse notata subito e trovata interessante, cosa che alimenta i sospetti su un tradimento di lui nei confronti dell’ex fidanzata Drusilla Gucci. In ogni caso Francesco Chiofalo non ha mai chiarito questa situazione, anzi, lui e l’ex tronista stanno mantenendo un profilo basso, forse per il fatto di volersi iscrivere di nuovo a Temptation Island.