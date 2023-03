Francesco Chiofalo e Maria Laura De Vitis fidanzati?/ Dopo Drusilla Gucci, pizzicati…

Francesco Chiofalo dimentica Drusilla Gucci con Maria Laura De Vitis?

Francesco Chiofalo dimentica Drusilla Gucci e volta pagina con Maria Laura De Vitis? Chiofalo e la Gucci hanno avuto una lunga relazione che, oggi, è giunta al capolinea come hanno confermato i diretti interessati. L’ex concorrente de La Pupa e il secchione, sui social, ha confermato la forte crisi che sta vivendo con Drusilla Gucci con cui, tuttavia, pare che la relazione si giunta al capolinea. Il nome di Chiofalo è così salito alla ribalta non solo per la relazione, pare finita, con la Gucci, ma anche per essere stato paparazzato insieme a Maria Laura De Vitis.

Si tratta di un nome non nuovo al mondo del gossip. Oltre ad essere stata la fidanzata di Paolo Brosio, ha partecipato a La pupa e il secchione e all’Isola dei Famosi 2022 dove aveva mostrato un interesse per Luca Daffrè, ora sul trono di Uomini e donne. Chiofalo, dunque, volta pagina con la De Vitis?

Francesco Chiofalo e Maria Laura De Vitis pizzicati insieme a Roma

Francesco Chiofalo e Maria Laura De Vitis, come fa sapere Pipol Gossip, sono stati pizzicati insieme a Roma . In pieno centro, i due sono stati sorpresi mentre scherzavano, sorridevano, si abbracciavano e si scambiavano qualche bacio. I due pare siano molto in sintonia e il feeling sarebbe evidente. Il 34enne che ha confermato il forte periodo di crisi che sta vivendo con Drusilla Gucci, sta voltando pagina proprio con l’ex di Brosio?

Chiofalo, nel frattempo, non commenta l’ultimo gossip e sui social annuncia di aver trascorso un intero pomeriggio con l’amore della sua vita ovvero la madre.

