Francesco Chiofalo e Mirko Gancitano imbarazzati per Malena/ “È un’attrice, no?”

Imbarazzo per Francesco Chiofalo e Mirko Gancitano durante la puntata de “La Pupa e il Secchione Show” andata in onda nella serata di martedì 12 aprile 2022 su Italia Uno. Come ospite d’eccezione in studio si è presentata Malena, attrice hard pugliese, che si è cimentata in una prova di seduzione, alla quale hanno poi dovuto partecipare altre due coppie di concorrenti. A un certo punto, dopo le dovute presentazioni da parte della padrona di casa, Barbara D’Urso ha stuzzicato Mirko Gancitano, fidanzato e promesso sposo di Guenda Goria. Il “secchione”, infatti, stava seguendo con il sorriso dipinto sulle labbra quanto accadeva nel corso della serata e, in particolare, in quegli istanti.

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, allora, ridendo, ha asserito: “Mirko, ma io ti vedo molto interessato…”. Gancitano ha replicato in questi termini: “Mi stavo accertando che Aristide stesse bene, visto che dovrà fare la prova… No, ma è una bella ragazza, Malena“. La stessa ex naufraga non ha potuto fare a meno di sottolineare come Mirko fosse “paonazzo” in viso, tra le risate dei presenti e di Francesco Chiofalo, ignaro del fatto che il prossimo a essere chiamato in causa sarebbe proprio stato lui…

FRANCESCO CHIOFALO E MIRKO GANCITANO IN IMBARAZZO PER MALENA. “LENTICCHIO”: “HO VISTO QUALCHE FILM…”

Come anticipavamo poche righe fa, dopo Mirko Gancitano è stato Francesco Chiofalo a dover rispondere ai quesiti di Barbara D’Urso su Malena, dicendo quanto segue: “Fa l’attrice no? È un’attrice, è una categoria delle attrici…”. E, ancora: “Ho visto qualche film, qualche volta. Va beh, è un’attrice, a livello così, de vederse un film“, ha aggiunto, rifugiandosi nel dialetto romano per celare l’imbarazzo.

E la sua fidanzata, Drusilla Gucci, come reagirebbe se Malena entrasse nella villa de “La Pupa e il Secchione Show” per qualche notte? Chiofalo ha sorriso: “È una domanda un po’ complicata. Presumo che magari potrebbe farla… felice non è proprio l’aggettivo esatto. Potrebbe capirmi…”.











