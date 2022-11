Francesco Chiofalo: “Edoardo impedito a letto”/ “Antonella lo pigliava per il cul*”

Francesco Chiofalo spietato con Edoardo Donnamaria e la sua ex Antonella Fiordelisi: “Hanno finto di lasciarsi e poi…”

Francesco Chiofalo non usa parole tenere nei confronti di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello VIP. Il gieffino sta intraprendendo una relazione sempre più profonda con la sua ex, Antonella Fiordelisi, con cui ha fatto coppia per parecchio tempo. Sulla storia tra Antonella e Edoardo, il ragazzo romano non è stato molto benevolo. Anche se lui oggi è felicemente impegnato con Drusilla Gucci, appare spietato nei confronti della Fiordelisi e della sua nuova fiamma Edoardo. Sul rapporto nato sotto le telecamere di Cinecittà ha infatti detto di non nutrire alcuna aspettativa.

“Ma che è una storia d’amore? Non ci prendiamo per i fondelli, due persone di trent’anni si possono innamorare senza andare a letto insieme? Un po’ di coccole sotto le coperte…è un amore di bambini di quindici anni“, ha commentato durante la puntata di Turchesando, un programma in onda su Radio Cusano Campus. “Le cose si fanno in due. Lui ha voluto per forza di cose reggere il gioco a lei, questa quando esce non lo guarda nemmeno più in faccia. Hanno fatto finta di lasciarsi, lo so per certo”, la previsione di Chiofalo.

Francesco Chiofalo asfalta Edoardo Donnamaria: “A letto non funziona e vi dico perché…”

Sulla storia avuta con Antonella, Francesco non ha molto da dire, come del resto la showgirl: “Non fa il mio nome perchè mi odia, non mi voleva lasciare. Ha un sentimento forte verso di me”. Chiofalo poiaggiunge una considerazione su Edoardo Donnamaria, svelando un retroscena scottante: “Una volta lo incontrai a Roma con la macchina, ho visto come la porta, dai lineamenti del viso che ha e da come porta la macchina questo a letto non funziona. A livello grafico impedito proprio. Mi ricordo che ho detto ma chi è sto deficiente”.

Di una cosa, Francesco, è pienamente convinto. Una volta che le luci dei riflettori si spegneranno, anche la relazione tra Edoardo e Antonella arriverà al capolinea. “Lei fuori da lì manco lo guardava, lo pigliava pure per il c*l*”.











