Francesco Chiofalo: “Elenoire Ferruzzi ci ha provato con me”/ “Messaggi espliciti…”

Francesco Chiofalo è intervenuto in qualità di ospite in collegamento audiovisivo nel corso della puntata di oggi di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. L’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione Show” ha rivelato che il lavoro sta procedendo a gonfie vele, anche se il mondo dei reality show sembra, almeno per ora, non prendere in considerazione il suo profilo: “Si vede che ci sono personaggi migliori, che meritano più di me di stare di fronte alle telecamere – ha commentato –. Io non so fare niente… Quando non ci saranno più queste persone, magari si ricorderanno di me!”.

Nikita Pelizon rivelazione choc al GF Vip/ "Ho paura di avvicinarmi a Daniele"

In merito alla sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo ha invece dichiarato: “Lei è una brava ragazza, non ho grandi cose da dire contro di lei. Uno dei motivi per i quali ci siamo lasciati è perché suo padre non mi accettava e sono sempre stato convinto che, se io avessi avuto un altro aspetto, le cose sarebbero andate diversamente. Al Grande Fratello Vip Antonella sta spiccando tanto perché il cast è un pochino anonimo… Con personaggi un po’ più forti come quelli dell’anno scorso, sarebbe rimasta nell’ombra. Come si dice… Nella terra dei ciechi, beato chi ha un occhio! Se ci fossi stato io là dentro, lei nemmeno si sarebbe vista, sarebbe stata semplicemente una comparsa”.

GF Vip, Elenoire sputa per terra mentre passa Nikita/ Furia web: "Squalificatela!"

FRANCESCO CHIOFALO: “ELENOIRE FERRUZZI MI HA MANDATO MESSAGGI ESPLICITI”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Francesco Chiofalo ha affermato che, se fosse stato chiamato nella Casa del GF Vip, probabilmente avrebbe stretto amicizia con Elenoire Ferruzzi, mentre “non sarei andato d’accordo con Antonino Spinalbese, l’ex di Belen. Fortunatamente nella mia vita quel poco che ho fatto, l’ho fatto con le mie forze e non perché sono l’ex di qualcuno…”. Peraltro, il nome di Elenoire Ferruzzi è familiare a Chiofalo, che ha rivelato a sorpresa: “Ci ha provato proprio con me, con messaggi espliciti mandati su Instagram. Mi ha fatto apprezzamenti abbastanza inequivocabili”.

Elenoire, pugnalata alle spalle "Insicura, gelosa"/ "Ciglia attaccate con l’Attack"

Poco dopo, in diretta l’ha raggiunto la sua attuale compagna, Drusilla Gucci, la quale ha detto: “Sicuramente Francesco Chiofalo mi fa ridere, però ha un caratterino… È un bel ragazzo, ma la bellezza non è così fondamentale: non l’ho scelto per quello. È sexy? Certo, sono anche gelosa, ma mi fido ciecamente di lui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA