Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma/ “Imbarazzato per lei! GF Vip? Ha studiato”

Chissà come reagirà Selvaggia Roma quando scoprirà le ultime dichiarazioni rilasciate dal suo ex Francesco Chiofalo. Da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia è stata molto criticata sia da una parte di telespettatori ma anche da qualcuno che la conosce bene. Tra questi c’è la sua ex amica Eliana Michelazzo ma soprattutto il suo ex fidanzato Francesco, noto anche come ‘lenticchio’. Dalla loro rottura, dopo Temptation Island, il rapporto non si è mai risanato, anzi, molteplici sono stati gli scontri a distanza tra i due. Recentemente Chiofalo è tornato a parlare di Selvaggia anche a Live non è la D’Urso e, successivamente, anche su radio Radio a Non succederà più.

Francesco Chiofalo Vs Selvaggia Roma: “Ritocchino? Si è fatta il ritoccone!”

Stando a quanto svela IsaeChia, Francesco Chiofalo avrebbe dichiarato su Selvaggia Roma: “Come vive? Non con i social, quindi ognuno si fa una sua idea. Ci ho messo un quarto d’ora per capire chi fosse.” E sugli interventi chirurgici: “È evidente che è tutta rifatta, si vede che si vedeva brutta. Lei si è fatta il ritoccone, non il ritocchino. Ora è riuscita a entrare nella casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo. Si è studiata tutto. Io mi stavo imbarazzando per lei. Quando ci siamo messi insieme è stata lei a provarci con me, pensavo di essere privilegiato, invece a quanto pare lo fa con tutti.” Come replicherà la Roma a queste dichiarazioni?



