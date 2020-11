Francesco Chiofalo, ex fidanzato Selvaggia Roma/ “Scambiato per criminale, adesso…”

Francesco Chiofalo in tanti lo ricorderanno per la sua partecipazione al programma Temptation Island insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma, che da stasera sarà ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip. Di recente l’ex “Lenticchio” ha fatto parlare di sé per via di un trapianto di barba dai risultati non proprio riusciti, almeno per il momento. Chiofalo aveva annunciato sui social di essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica al volto, conscio però che gli effetti si sarebbero potuti vedere solo a distanza di qualche tempo, mostrandosi con il viso tumefatto sui social. Proprio oggi Francesco è stato ospite di Ogni Mattina, il programma di TV8 con l’ex gieffina Adriana Volpe alla quale il giovane ha potuto raccontare la sua esperienza alle prese con la chirurgia estetica. “L’intervento è andato super bene solo che questo tipo di operazione ha come effetto collaterale che per un periodo di tempo hai il volto sfigurato. Anche adesso è molto gonfio”, ha spiegato in collegamento. A livello psicologico ha avuto un impatto molto forte: “La cosa che mi spaventava di più era proprio vedermi così”, ha ammesso l’ex di Selvaggia Roma, pur ribadendo i miglioramenti rispetto ai primi giorni.

FRANCESCO CHIOFALO, EX FIDANZATO SELVAGGIA ROMA: IL TRAPIANTO DI BARBA

Il desiderio di cambiamento in Francesco Chiofalo, oggi influencer, è stato così forte da portarlo a sottoporsi alla delicata operazione di chirurgia estetica. “Il mio aspetto è un’arma a doppio taglio”, ha confessato oggi al programma Ogni Mattina. Se da una parte il suo aspetto può attirare l’attenzione, nella vita di tutti i giorni i disagi si sono fatti sentire. Nonostante il risultato ancora non del tutto rassicurante, Chiofalo ha annunciato nei giorni scorsi via social di volersi sottoporre dal prossimo gennaio ad altri interventi chirurgici. L’ex Lenticchio ha spiegato cosa lo abbia spinto a sottoporsi alla delicata operazione: “Avevo una sorta di pizzetto tipo un bambino di terza media. Io purtroppo sono sempre stato glabro ma il discorso della barba nasce da un discorso non narcisistico”, ha proseguito. Francesco, nel dettaglio, ha spiegato che quando è per strada la gente che non lo riconosce come personaggio pubblico tenderebbe a scambiarlo per “un poco di buono, un criminale”. Per questo ha pensato che la barba “potesse addolcire il mio aspetto che dal vivo non è rassicurante”. Chissà se avrà modo di sfoggiare il suo cambiamento anche all’e Selvaggia, con la quale i rapporti sono tutt’altro che rosei.



