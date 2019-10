Francesco Chiofalo fa body shaming/ Video “Brutta e grassa” Aurora Ciorbi lo attacca

Francesco Chiofalo nella bufera per un duro attacco, prima pubblico e poi privato, nei confronti di Martina Riccio, una ragazza che su Instagram ha un account ironico con il quale ha commentato anche la vicenda che ha visto protagonista l’ex di Temptation Island. Lui in queste ore è a Milano, dove spera di poter riconquistare Antonella Fiordelisi, nel frattempo è stato attaccato per aver fatto body shaming. Gli insulti rivolti alla donna sono infatti molto pesanti. «Sei di una bruttezza unica… poraccio chi… sei fidanzata? No perché tocca veramente daje l’oscar a quel ragazzo che sta con te! C’hai la faccia di una a cui puzza l’alito», ha detto nelle Instagram Stories. Poi ha proseguito in privato, mandandole una nota audio. «Sei grassa, devi fare una dieta ha un doppio mento assurdo… ti si strusciano le cosce, devi dimagrire, ti fa male essere così chiatta, non dai il buon esempio!». Ma Martina Riccio ha reagito con grande maturità. «Io sono una donna con la D maiuscola che campa una famiglia… E tu chi sei? Fossi stata una ragazzina insicura dopo tutto quello che mi hai detto non so cosa sarebbe successo. Basta con questi atteggiamenti e con questi ricatti».

FRANCESCO CHIOFALO FA BODY SHAMING E AURORA CIORBI LO ATTACCA

Ma non è finita qui. Martina Riccio su Instagram ha spiegato di aver ricevuto una minaccia di querela, che le è stata rivolta «in maniera molto pesante dal “signore” in questione». E ha aggiunto che ciò che ha condiviso è solo una piccola parte delle offese che ha ricevuto. «Hai offeso mio marito dandogli del frustrato perché fa sess* con una donna come me… Mi hai consigliato vivamente di spararmi e non contento insieme ai tuoi amici, tra cui c’era una donna che faceva il verso, mi chiamavate cagna e altre schifezze che non sto qui a descrivere. Hai detto che sono un cattivo esempio… Ma forse stavi parlando di te». Nella vicenda è intervenuta Aurora Ciorbi, che per mesi è stata la fidanzata segreta di Francesco Chiofalo. «Purtroppo conosco bene il soggetto, mi dissocio di essere stata con una persona così!! Forte Martina. I valori che hai tu lui non sa nemmeno cosa siano». Anche l’ex gieffina Benedetta Mazza ha voluto dire la sua: «Quanto mi dispiace per una cosa del genere». Di seguito il video di Francesco Chiofalo condiviso da Martina Riccio su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA