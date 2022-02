Francesco Chiofalo ha problemi di salute/ “Aspetto che si liberi un letto…”

Nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo. A comunicarlo è stato l’influencer che sui social a voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo essersi sottoposto ad una risonanza magnetica, i medici hanno evidenziato una massa nera che va rimossa al più presto al fine di effettuare la biopsia per verificare la natura. Francesco Chiofalo ha dichiarato: “Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”. Francesco ha poi aggiunto: “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”. E’ comprensibile la sua preoccupazione soprattutto alla luce dei suoi trascorsi clinici. Francesco è in cura presso l’ospedale San Camillo di Roma ed è qui che effettuerà l’operazione. Già nel 2019, infatti, all’influencer fu asportata una massa tumorale, che per fortuna si rivelò benigna. Il cancro era localizzato al cervello. In quel momento, accanto a Francesco c’era la modella Antonella Fiordelisi. Ora a supportare Francesco ci pensa invece Drusilla Gucci con cui l’influencer è impegnato dallo scorso anno. I due si sono conosciuti per lavoro, ma da subito è scoppiato l’amore e oggi sono più innamorati che mai. La loro relazione, però, per ora è vissuta a distanza; Chiofalo, infatti, vive a Roma mentre la Gucci è a Firenze con la famiglia.

Francesco Chiofalo “torno in tv”/ “Drusilla? Non facile conquistarla ma sua madre…”

Francesco Chiofalo e il regalo speciale per San Valentino

Francesco Chiofalo ha ricevuto una bellissima sorpresa per san Valentino. Drusilla Gucci ha regalato a Francesco un maialino nano. Chiofalo aveva da poco perso Polpetta, un maialino della stessa razza. L’influencer si era mostrato distrutto sui social: “Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Questa mattina è morta la mia Polpetta. L’ho presa malissimo. Nonostante stesse male e in fin di vita ormai da tempo. In questo momento mi affiorano nella mente tutti i bei momenti passati insieme a lei. Provo un dolore indescrivibile…come avessi perso un familiare come se fosse andata via per sempre una parte di me che non tornerà più. Ma lei rimarrà sempre con me…nei miei ricordi e nel mio cuore. Addio piccola Polpettina mia. Mi mancherai come l’aria”, aveva dichiarato in lacrime.

Francesco Chiofalo, com'è nato amore con Drusilla Gucci/ "L'ho sfinita, uscivamo e…"

L’influencer è apparso sui social dichiarandosi sorpreso per questo gesto: “Avevo capito che stava architettando qualcosa per San Valentino ma non che mi stesse regalando una mini pig, anche perché io le avevo detto che non ne avrei mai voluta avere un’altra dopo l’esperienza avuta”. Chiofalo ha ringraziato la compagna per il regalo fatto e ha aggiunto: “Quando ho visto questa maialina, piccolina e tutta rosa, mi sono sciolto, mi sono sentito male!”. L’influencer aveva rivelato ai fan di non sapere ancora quale nome darle e poi aveva postato un video che mostrava il momento esatto in cui la fidanzata gli aveva fatto trovare una nuova pig, con la stanza piena di palloncini a forma di cuore.

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo, confessione choc su Drusilla Gucci/ "Magari fra un anno le chiedo di sposarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA