Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi/ Video, spunta l’ex: annuncio choc

Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo? Così pare. Stanotte l’influencer ha condiviso dei video in lacrime mentre raccontava l’accaduto. “Ho cancellato la foto perché stasera sono venuta a sapere delle cose oscene. Bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui, mai gli ho dato anima, corpo, l’ho fatto entrare nella mia famiglia, ho fatto di tutto per lui. Ho scoperto che fino a un mese fa si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio, non ce la faccio più, è una merd* proprio, è una merd*. Una merd*”. Nel frattempo, giusto per ringalluzzire i quasi 900mila follower, l’ex stella della scherma ha chiuso il suo profilo di Instagram e la stessa cosa ha fatto Chiofalo, dopo avere condiviso tramite le Stories un sintetico pensiero: “Sto malissimo è una situazione delicata. Vi dirò tutto quando starò un po’ meglio”. Di recente, qualcuno (di cui non si conosce l’identità), avrebbe anche messo in piedi una chat WhatsApp falsa con protagonista proprio Chiofalo e la nuova tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche, facendo intendere che tra i due ci fosse del tenero. Proprio dopo questo primo “gossip” è emerso il secondo di queste ultime ore, con tanto di dichiarazioni da parte della potenziale “amante”.

Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi con Aurora Ciorba?

Lei si chiama Aurora Ciorba e già durante l’operazione al cervello di Francesco Chiofalo, si era evidenziato potesse essere la sua fidanzata. Ecco cosa scriveva FanPage all’epoca: “Il suo migliore amico, Alessio, che lo conosce da sempre ed è stato con lui fino a un attimo prima dell’intervento. “Non era spaventato, non lo spaventa nulla. Era preoccupato”, ammette. Come lo erano tutti, ad iniziare dalla ragazza Aurora Ciorba visibilmente provata. Un nome ancora mai spuntato o ufficializzato, ma che la stessa Selvaggia Roma, ex fidanzata di Chiofalo, aveva cacciato in modo silente nel dicembre del 2017, quando rispose a chi le chiedeva di tornare con Lenticchio: “Secondo me è con Aurora Ciorba e ne sono contenta”. Ed ecco cosa ha scritto in queste ore, proprio Aurora. “A marzo ho deciso di andarmene via da casa sua e tornare a casa mia, di riprendere in mano la mia vita, le mie amicizie, la mia famiglia. Francesco ufficializzò subito poco dopo che si stava vedendo con Antonella. La cosa mi fece rimanere un po’ perplessa perché io non ero a conoscenza di nulla. Da li a poco pubblicarono video, foto, storie, di loro, ma io in tutto ciò ero comunque contenta per lui. Ero contenta se anche lui era andato avanti se si stava facendo una vita. Ma purtroppo non è stato così. Francesco nonostante stesse con lei, mi contattava dicendomi che voleva stare con me. Mi diceva che la donna della sua vita ero io. Mi pregava di tornare a casa da lui”.





