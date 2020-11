Francesco Chiofalo “Ho fatto un trapianto di barba”/ “Sono cambiato in peggio ma..”

Francesco Chiofalo si è sottoosto ad un’operazione estetica per ottenere ciò che desiderava da tempo e non ha mai avuto ovvero la barba. L’ex protagonista di Temptation Island, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha svelato di essersi sottoposto ad un trapianto di barba. I medici hanno tolto alcune ciocche di capelli per trapiantarle nel viso. Nelle storie pubblicate, il fidanzato di Antonella Fiordelisi appare con il viso gonfio a causa della delicata operazione a cui si è sottoposto. “Ho fatto un trapianto di barba e, c***o, per ora non mi vedo molto migliorato. Diciamo che quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica si dovrebbe veder migliorato. Invece più guardo dentro lo schermo e più mi viene un colpo e penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio“, afferma aggiungendo di aver aspettato qualche giorno prima di mostrare il risultato.

FRANCESCO CHIOFALO: “VOLEVO LA BARBA COME TUTTI I MASCHI”

Ancora con il viso gonfio e una fasciatura sulla testa per i capelli che gli hanno tolto per trapiantarli sul viso, Francesco Chiofalo, ammette che avere la barba è una cosa che ha sempre desiderato non avendola mai avuta. “Volevo avere la barba da sempre. Io non ce l’avevo come tutti gli altri ragazzi. Vedevo che ce l’avevano pure i peggio c******i, ma io no. E quindi volevo averla. Perché era un mio desiderio. Per cui me la sono fatta trapiantare chirurgicamente. Perché poi il fatto di non avere la barba era una cosa che a me mi faceva star male. Lo so, sembra una cosa stupida ma ognuno è fatto a modo suo. Perché io la voglio, come ce l’hanno tutti gli altri maschi. La voglio anche io”, ha aggiunto ancora Chiofalo che, ora, attende che il viso si sgonfi e che la barba sul suo viso cambi la sua immagine come desiderava da tempo.





