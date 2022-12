Francesco Chiofalo “Il papà di Antonella è geloso”/ “Edoardo sarà messo alla porta”

Francesco Chiofalo: “Il padre di Antonella ci ha fatto lasciare”

Francesco Chiofalo, ospite a Casa Pipol, ha parlato a lungo della sua storica ex Antonella Fiordelisi, risultata la preferita del pubblico nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022: “Siamo stati insieme quasi tre anni, comunque lei era molto giovane rispetto adesso, però era molto simile a come è ora con Edoardo, una persona molto pesante. Infatti quando ci siamo lasciati mi è dispiaciuto, però una boccata d’aria l’ho tirata perché è pesante”. Lenticchio ha anche parlato della presenza incombente di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, nella vita della figlia: “Diciamo una cosa, il padre l’ha presa molto seriamente la partecipazione al Gf Vip. Ci sono tanti concorrenti e tanti genitori, non c’è un genitore che si mette a fare questo lavoro, l’atteggiamento del padre non è normale”. Inoltre Chiofalo ha rivelato che il padre di Antonella ha interferito nella loro relazione: “Il padre ci ha fatto lasciare, tra di noi non andavano male le cose. Il padre le ha proprio detto: Non ti faccio andare a vivere a Milano se non lasci questo”.

Francesco Chiofalo: “Anche Edoardo Donnamaria sarà messo alla porta”

Secondo Francesco Chiofalo, dopo quanto successo a lui e a Gianluca Benincasa, anche a Edoardo Donnamaria sarà riservato lo stesso trattamento: “Inizialmente al padre stanno bene tutti, il padre vuole che stia con Edoardo per fare programma. Tempo un annetto e al padre non starà più bene. Il padre dopo un anno comincia a fare ostruzionismo pesante perché ha paura che ti porti via la figlia. Punto. È geloso della figlia. Vedrete che Edoardo Donnamaria dirà la stessa cosa, lo metterà alla porta”, ha detto a Casa Pipol. Oggi Francesco Chiofalo è legato a Drusilla Gucci e ai microfoni di Casa Pipol ha fatto un confronto tra la sua relazione attuale e quella avuto con Antonella Fiordelisi: “Probabilmente adesso è un amore più maturo, prima ero più giovane, con Antonella era un amore giovanile. Adesso pensi più al futuro, più al domani. Io ho sempre preso in considerazione che avesse dieci anni meno di me, non ho mai pensato potesse esserci più di tanto un futuro”.

