Francesco Chiofalo/ In crisi con Drusilla Gucci dopo le avances di Malena

Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show fa infuriare la fidanzata Drusilla Gucci. Il motivo? Le avances di Malena. Proprio così durante l’ultima puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso, l’ex concorrente di Temptation Island si è fatto notare ancora una volta dal grande pubblico per la complicità creatasi con la sua compagna d’avventura: la secchiona Annaclara Hellwig. Tra i due non sono mancati dei momenti di difficoltà, ma nel tempo hanno instaurato un bellissimo rapporto che li candida tra i papabili finalisti di questa edizione. Durante l’ultima puntata, Chiofalo si è impegnato a far tirare fuori tutta la femminilità della sua pupa.

In un videoclip, infatti, si vede Chiofalo spiegare a Annaclara come truccarsi, ma anche come scegliere degli abiti più accattivanti e seducenti. Non solo, nel filmato si vede il concorrente aiutare la secchiona a muoversi anche in modo più femminile e sensuale. Fin qui nulla di strano, se non fosse che durante la puntata la pupa per una notte Malena ha notato degli sguardi di interesse da parte di Chiofalo. Così dopo la puntata gli ha inviato un video messaggio.

Malena “ci prova” con Francesco Chiofalo: la furia della fidanzata Drusilla Gucci

Malena a La Pupa e il Secchione Show ha inviato un video a Francesco Chiofalo. “Ovviamente so che sei fidanzato ma tu le hai promesso che resterai con le mani in tasca e sicuramente è una donna di ampie vedute. Quindi, se accetti, corro da te in villa e passiamo una notte insieme” – ha detto l’attrice che è stata rifiutata da Chiofalo che ha replicato “Drusilla non è di così ampie vedute” precisando che gli “taglia le mani”. Nonostante il rifiuto di Chiofalo, fuori dalla villa Drusilla Gucci non ha reagito benissimo.

Sui social ha comunicato: “mi avete chiesto tutti un opinione sulla puntata de “La Pupa” e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto: sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Sono veramente schifata, non mi viene in mente un’altra parola. Quindi veramente basta, per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”.











