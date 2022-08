Francesco Chiofalo in ospedale: cos’è successo?/ “La cosa è grave, è spaventato…”

Cos’è successo a Francesco Chiofalo? In ambulanza…

Nottata in ospedale per Francesco Chiofalo, portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca. È stato lo stesso ex concorrente di Temptation Island e La Pupa e il Secchione ad allarmare i fan con alcune stories pubblicate su Instagram. Tutto è cominciato con Drusilla Gucci che ha condiviso sui social una disavventura successa in aeroporto. Il fidanzato era in fila per salire a bordo dell’aereo diretto a Catania, che però si è rivelato essere quello sbagliato. Quindi, dopo aver preso un nuovo aereo, Francesco Chiofalo è arrivato a destinazione. Infatti, “Lenticchio” sui social ha documentato la serata in Sicilia.

Drusilla Gucci 'punisce' Chiofalo: "Niente sess* se non cambi"/ Lui rilancia: "Allora vieni a vivere da me"

Tutto sembrava procedere come al solito, poi però sulla sua pagina Instagram sono comparse alcune storie di lui in ambulanza. Francesco Chiofalo si è mostrato molto preoccupato, mentre il personale medico accanto a lui provava a tranquillizzarlo. I fan si sono subito chiesti cosa fosse successo al loro beniamino e soprattutto quali fossero le sue condizioni di salute.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo "Andremo a convivere"/ L'annuncio dopo un anno d'amore

Come sta Francesco Chiofalo? Parla Deianira Marzano

A dare una risposta è stata Deianira Marzano, intervenuta sui social per rispondere a quanti si sono rivolti a lei chiedendo informazioni su cosa fosse successo a Francesco Chiofalo e su come stesse. Alla luce delle numerose richieste, ha deciso di scrivere un messaggio e di pubblicarlo tramite una storia su Instagram. “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi col telefono, con cui condivide la sua realtà”, ha esordito.

Francesco Chiofalo sbotta “Truffato, macchina sfondata, ora il portafoglio”/ Ma poi…

Deianira Marzano ha poi spiegato: “Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede, poi ne parlerà lui sicuramente con voi”. Deianira Marzano ha poi confermato che Francesco Chiofalo è ancora in ospedale. “Era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA