Francesco Chiofalo in ospedale/ Ricoverato con le labbra enormi: “ho paura”

Francesco Chiofalo in ospedale. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi, infatti, è stato ricoverato, probabilmente a causa di una reazione allergica. A comunicarlo è stato lo stesso Francesco che, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie spiegando ai fans cosa gli è accaduto. “Guardate che mi è successo alle labbra, guardate le mie labbra! Ca**o, ca**o! Sto andando al Pronto Soccorso, non cosa mi è successo… mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie e le labbra mi si sono gonfiate così all’improvviso senza motivo. Sto correndo al Pronto Soccorso, sono preoccupato“, ha detto Francesco Chiofalo che èha poi inquadrato il pronto soccorso. Dopo essere stato visitato e sottoposto ai vari accertamenti, Francesco è tornato sui social aggiornando i fans con le ultime notizie sulle sue condizioni.

FRANCESCO CHIOFALO IN OSPEDALE: LABBRA GONFIE PER UNA REAZIONE ALLERGICA?

Dopo aver sottoposto Francesco Chiofalo agli accertamenti del caso, i medici hanno deciso di ricoverarlo. “Sembrava fosse una allegria. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura”, ha fatto sapere ancora. L’ultimo pensiero di Chiofalo, infine, è andato alla fidanzata Francesco Chiofalo che ha deciso di tornare con lui perdonandogli il tradimento. “L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola non ti preoccupare”, ha concluso. “Sono con te anche se distante”, ha risposto Antonella Fiordelisi condividendo a sua volta una foto insieme a Francesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA