Francesco Chiofalo, la malattia è tornata/ La mamma: “Noi speriamo sia una cisti”

Poco dopo la sua partecipazione a “Temptation Island” datata 2019, periodo in cui aveva chiuso la sua relazione con la fidanzata Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo aveva annunciato tramite i social di avere un tumore al cervello e di essere così costretto a dover subire in tempi rapidi un lungo intervento particolarmente rischioso. Fortunatamente quel problema è stato superato ed è risucito a ritrovare l’amore grazie a Drusilla Gucci, ma i problemi per lui purtroppo non sono finiti qui.

“Lenticchio”, questo il suo soprannome con cui lo conoscono i fan, ha infatti ricevuto un’altra diagnosi decisamente poco piacevole, che non può che spaventarlo non poco, soprattutto in considerazione del suo trascorso.

Francesco Chiofalo e lo spettro di un nuovo tumore: torna la paura

Anche in questo caso è stato Francesco ad annunciare cosa gli hanno comunicato i medici poco prima di iniziare la sua esperienza a “La pupa e il secchione”. “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene – ha detto in una Instagram Story –. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera“.

Chiofalo sarà così costretto a tornare sotto i ferri per asportare la massa, che sarà poi analizzata per individuarne la natura. “Questa palla ostruisce la respirazione, quindi va legata. Faremo un’ operazione in tempi brevi – sono state le sue parole -. Non la vivo bene avendo già io subito un intervento di questo tipo 3 anni fa. Ma nel caso in cui fosse sarebbe proprio una sfiga”.

Anche i familiari del ragazzo, e non potrebbe essere altrimenti, sono preoccupati. A parlarne è stata la mamma a ‘Pomeriggio 5’. “Gli hanno trovato una nocciola all’altezza adenoidi, in una narice, quella sinistra – ha detto a Barbara D’Urso -. La natura non si conosce, quindi poi quando verrà operato farà una biopsia, a quel punto si saprà. La localizzazione non dà nessun tipo di rischio per la vita. Non è quindi una cosa urgente come lo era al cervello, chiaramente. Potrebbe anche essere una cisti, noi lo speriamo”.

