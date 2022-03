Francesco Chiofalo, la malattia “Psicologicamente sono distrutto”/ Torna la paura

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere Francesco Chiofalo grazie alla sua partecipazione nel 2019 a “Temptation Island“, dove si era presentato con l’allora fidanzata Selvaggia Roma. Quell’esperienza non è stata particolarmente positiva per il loro rapporto, che si è poi concluso, ma gli ha regalato sicuramente popolarità. Da allora il ragazzo alla sua attività di personal trainer ha affiancato quella sui social, dove ha la possibilità di essere in contatto costantemente con i suoi fan.

Uno dei temi di cui lui parla spesso è proprio la sua salute, a quasi tre anni di distanza da un intervento chirurgico alla testa a cui ha dovuto sottoporsi con urgenza. I medici gli avevano infati diagnosticato un tumore al cervello che non poteva essere sottovalutato. Come spesso capita in questi casi, lui è chiamato a sottoporsi a controlli frequenti ed è proprio in uno di questi che è emerso un nuovo problema.

La malattia lascia in pace Francesco Chiofalo: come sta ora

A pochi giorni dalla sua partecipazione alla nuova edizione de “La pupa e il secchione” è stato proprio Francesco ad aggiornare i suoi fan in merito alle sue condizioni. In occasione di una delle visite a cui si è sottoposto la notizia che ha ricevuto non è stata particolarmente positiva: “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione. Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto” – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’.

Inevitabilmente in una situazione come questa non si può non essere spaventati, soprattutto per uno come lui che già recentemente ha vissuto momenti di forte apprensione per la sua salute. Il rischio concreto è che possa esserci la necessità di finire nuovamente sotto i ferri, oltre che di sottoporsi a terapie pesanti. A sostenerlo questa volta ci sarà la sua nuova fidanzata, Drusilla Gucci.



