Francesco Chiofalo, la proposta ai fan/”Convincete antonella fiordelisi a perdonarmi”

Francesco Chiofalo è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi sui social. Lenticchio a distanza di diverse settimana dalla notizia dei suoi tradimenti continua a cercare in tutti i modi di riconquistare il cuore della sua amata, ma è consapevole che non sarà facile e soprattutto non potrà farcela da solo. Per questo motivo ha pensato di coinvolgere i suoi fan chiedendo di lanciare un hashtag #PerdonaFrancesco, ma anche di postare dei video indirizzati alla sua Antonella. Gli ex tentatori di Temptation Island 4 si sono fidanzati lo scorso mese di maggio e le cose sembravano procedere alle grande. All’improvviso però le cose sono precipitate quando è trapelata una notizia choc: Chiofalo avrebbe tradito Antonella con la sua ex compagna. Una notizia che, manco a dirlo, ha fatto il giro del web rimbalzando su tutti i magazine di gossip e non solo. Ad accompagnare la notizia anche dei video, pubblicati dai diretti interessati, in cui si sono mostrati in lacrime ai loro fan.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: “Sono a Salerno e la situazione è più difficile del previsto”

Dopo la notizia del presunto tradimento di Francesco Chiofalo con la ex fidanzata, Antonella Fiordelisi ha deciso di lasciarlo e a poco sono serviti i tantissimi messaggi da parte del Lenticchio che ha cercato di riconquistare la fiducia della sua amata. In queste ore però Lenticchio ha deciso di fare qualcosa di davvero particolare interpellando i suoi fan con un video annuncio su Instagram. “Sono qui a Salerno e la situazione è più difficile del previsto” – ha detto ad inizio video Lenticchio che ha poi ricostruito l’intera vicenda. “Sono passate settimane e sta inca**ata nera, senza che entro nel dettaglio di quello che è successo perché non mi va… volevo chiedere una mano a voi” dice l’ex tentatore di Temptation Island. “Io a voi non ho mai chiesto niente però magari se vede che pure altre persone ci rivogliono insieme magari ci ripensa, magari può essere che non butta via tutto così”.

Francesco Chiofalo, la proposta ai fan

“Faccio allora una proposta a tutti voi: chiunque mi tagga nelle sue storie e dice ad Antonella di perdonarmi, da soli o più persone, fate il video come vi pare” dice Francesco invitando tutti i suoi follower ad aiutarlo a riconquistare il cuore di Antonella. Non solo, Chiofalo prosegue dicendo: “fate il video, lo mettete nelle storie, mi taggate e mettete l’hashtag “Perdona Francesco“. Io ve lo giuro vi reposto tutti nelle mie storie. Voglio che lei vede che state dalla parte mia anche se non è vero… lo che non siete dalla mia parte e che anzi sto sul ca**o a tutti ma io vi voglio bene lo stesso. Se qualcuno mi vuole bene e mi vuole dare una mano, io lo appezzo tantissimo!”. Un gesto sicuramente originale, ma come reagirà a questi video la bella Antonella Fiordelisi?



