Francesco Chiofalo “Labbra gonfie? Tutto falso”/ Le segnalazioni travolgono…

Francesco Chiofalo torna a far discutere. Se nei giorni scorsi lo ha fatto per le sue lacrime per via del suo ritorno con Antonella Fiordelisi, adesso lo sta facendo per quella che è stata la sua corsa al pronto soccorso per via di labbra gonfie in seguito a quella che potrebbe essere un’allergia. Nelle scorse ore lui stesso ha postato una serie di storie in cui si mostra con le labbra davvero fuori misura mentre un amico lo stava portando al pronto soccorso per cercare di capire cosa fosse successo. Inutile dire che gli attacchi dal popolo social non sono mancati per via di quello che è successo tant’è che lui è tornato sui social nascondendo le sue labbra sotto una maglia ma parlando di una serie di accuse e di minacce di morte che lui proprio non si merita visto che non ha mai fatto del male a nessuno. Fin qua non possiamo dargli torto ma qualcosa è cambiato nelle ore successive.

FRANCESCO CHIOFALO HA MENTITO SULLE LABBRA GONFIE?

Francesco Chiofalo, dopo il suo lungo sfogo, ha annunciato di essere presente ad un evento perché lui di solito manda a monte i suoi impegni ma tutto questo potrebbe averlo rovinato. Le polemiche hanno preso di nuovo il sopravvento visto che Francesco Chiofalo, qualche ora dopo, si è presentato all’appuntamento con i fan con le labbra sgonfie e il suo volto normale. In molti hanno postato le sue foto parlando di lui come “normale”, come sempre, ed è bastato questo per dare di nuovo il via agli attacchi non solo da parte del popolo dei social ma anche da Deianira Marzano che, pur volendo bene a Francesco, trova fuori luogo quanto accaduto insinuando che forse potrebbe aver mentito con la questione delle labbra. Sarà accaduto un miracolo oppure no?

