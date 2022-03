Francesco Chiofalo, lezione di sensualità per Annaclara Hellwig/ “Metti il babydoll”

Iniziano i primi scambi culturali all’interno della villa de La Pupa e il Secchione show 2022. Barbara D’Urso manda in onda i primi filmati della convivenza che mostrano anche le lezioni di pupe e pupi ai secchioni e viceversa. In camera da letto, Francesco Chiofalo scopre il pigiama con gli orsacchiotti della sua secchiona Annaclara Hellwig e inizia a darle qualche consiglio sull’abbigliamento. Nel particolare, Francesco le dice che dovrebbe essere più sensuale e, di certo, un pigiama come questo non aiuta in tal senso. Annaclara, però, ammette di essere molto insicura sul suo aspetto fisico.

Ecco perché, quando Francesco le mostra il babydoll indossato da alcune pupe, dicendole che dovrebbe mettere un pigiama così, lei appare a disagio e dichiara “Di certo non farebbe la sua figura in positivo su dime!” Parole, queste, che non piacciono però a Chiofalo, che la ammonisce: “Questo è un tuo preconcetto! Se io ti vedessi da casa vestita così’, di certo non penserei di te in modo negativo!”

