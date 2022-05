Francesco Chiofalo, l’incontro con Andrea Agresti/ La Iena lo aveva seguito per l’intervento al cervello

Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa inaspettata, l’incontro con…

Nella puntata di questa sera della Pupa e il Secchione show, Francesco Chiofalo riceverà una bella sorpresa. Il concorrente incontrerà la iena Andrea Agresti, che lo aveva seguito in ospedale il giorno in cui si è sottoposto all’intervento al cervello. Sappiamo tutti che Francesco, ha affrontato un periodo molto delicato nella sua vita visto che gli hanno asportato un tumore al cervello di 5 centimetri. Nel servizio delle Iene, Andrea Agresti ha seguito Francesco Chiofalo nelle ultime ore che lo separavano dall’intervento al cervello per asportare un tumore, mostrando la sua paura e disperazione.

Nel servizio Agresti intervista Francesco Chiofalo poco prima di recarsi in ospedale per sottoporsi all’intervento, che lui stesso ha descritto sin dal principio come molto pericoloso e rischioso, cosa che ribadisce lui stesso nella conversazione con Agresti: “C’è il 70% di possibilità che l’operazione non vada a buon fine”. Agresti e le telecamere de Le Iene hanno quindi seguito Agresti in ospedale, descrivendo i momenti appena antecedenti l’operazione, la preoccupazione di parenti e amici di Chiofalo, la tensione e la paura che precede un momento di questo tipo. Poi, dopo 7 ore, la liberazione, con l’annuncio della madre: “L’intervento è andato bene e Francesco ce la farà”. Questa sera l’incontro tra i due si preannuncia emozionante.

Nella puntata di martedì 26 aprile Barbara D’Urso interroga Francesco Chiofalo circa una piccante confessione fatta in casa; la conduttrice manda in onda una clip riassuntiva in cui il pupo ammette di aver fatto sesso per la prima volta con la cugina. In mezzo ai suoi compagni racconta i dettagli e il giovane si dice preoccupato per la possibile reazione della parente. Nel corso della diretta, Francesco vede alcune stories pubblicate da Drusilla Gucci, la sua fidanzata, schifata dall’atteggiamento che il pupo ha avuto verso Malena, con cui ha accettato di passare una notte. Drusilla sostiene di ritenersi in pausa poiché è delusa da ciò che ha fatto Francesco. Il pupo non sembra cogliere la gravità della situazione e sostiene di non voler dormire con l’attrice. Poco dopo, Barbara mette alla prova il giovane bendandolo e facendolo sedere su una sedia. In tutto questo, Francesco Chiofalo non sa che dietro le quinte c’è la sua fidanzata. Malena comincia a ballare intorno al pupo per lasciare poi il posto a Drusilla. Francesco si toglie la benda e rimane imbambolato a guardare la sua ragazza, che riprende il fidanzato. I due discutono e il pupo cerca di difendersi come può e chiede scusa, in ginocchio, a Drusilla, che sembra perdonarlo. Interviene Malena per spezzare una lancia verso Francesco, sostenendo che lui ha avuto il coraggio di metterci la faccia, apprezzando la bellezza di Malena, ma senza esagerare. Il giovane viene coinvolto nuovamente in merito al rapporto complicato con la sua ex secchiona, Annaclara. Viene mandato in onda un video in cui Maria Laura comunica a tutti che è ora di rimescolare le coppie.

Denis sceglie di andare in coppia con Annaclara. La reazione di Francesco è inaspettata: scoppia in lacrime ed è convinto che lei non gli voglia bene. A difesa della secchiona interviene Elena poiché Annaclara fatica a rispondere a dovere a Francesco, che le fa terrorismo psicologico contro la sua ex secchiona. Anche Denis interviene poiché sostiene che Chiofalo abbia davvero esagerato andando contro ad Annaclara. Inoltre, Francesco non vuole parlare con calma con Annaclara, che, nonostante sia dispiaciuta, si interroga sulle reale intenzioni dell’ex pupo. Tornati in studio, Francesco Chiofalo prende la parola e sostiene di essersi molto legato alla ragazza e di esserci rimasto male per la scelta di Denis. Barbara sostiene che lui è stato troppo aggressivo con la ragazza. Anche Elena interviene a difesa di Annaclara. La nuova secchiona di Francesco è Valentina, con cui sembra essersi creato un buon feeling, nonostante entrambi siano rimasti molto scossi per i loro ex compagni (ossia Annaclara e Alessio). In un video si vede che i due si allenano assieme e che la secchiona mette letteralmente al tappeto Chiofalo. Nel corso delle nomination, Valentina e Francesco votano Aristide ed Elena per esclusione. Non ricevono neanche un voto e proseguono la loro corsa per la finale de La pupa e il secchione show.











