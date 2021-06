Francesco Chiofalo, lite con Federica Spano in vacanza/ Flirt finito? “Ci siamo…”

Archiviata la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo sembrava pronto a tuffarsi nella conoscenza con Federica Spano. L’ex protagonista di Temptation Island e l’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, negli scosi giorni, erano partiti per una piccola vacanza in Puglia insieme ad Alex Belli e Delia Duran che, presto, convoleranno a nozze. Tuttavia, tra Francesco Chiofalo e Federica Spano qualcosa è andato storto. Come raccontano le talpe del Vicolo, infatti, dopo una discussione, l’ex cortegigatrice di Uomini e donne ha deciso d’interrompere la vacanza lasciando solo Chiofalo. Dopo l’accaduto, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelini ha raccontato di aver litigato con la Spano la quale, così, avrebbe deciso di tornare a casa in anticipo.

Francesco Chiofalo: “Io e Federica Spagno abbiamo avuto una forte litigato”

Cos’è successo esattamente tra Francesco Chiofalo e Federica Spano? Come racconta il portale Letto Quotidiano, tra le storie di Instagram, Chiofalo avrebbe parlato di una forte litigata con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Abbiamo avuto una forte litigata, ci siamo ammazzati perché abbiamo due caratteri forti tutti e due”, avrebbe detto per poi aggiungere – “Poi lei risponde sempre male per cui se n’è andata anticipatamente lasciandomi qua da solo come un co*****e”. Come finirà tra Chiofalo e la Spano? I due riusciranno a chiarirsi ricominciando a frequentarsi o tutto finirà così? Al tempo l’ardua sentenza. Nel frattempo, Chiofalo è tornato a sua volta a Roma e, per il momento, non è ancora tornato sull’argomento così come Federica.

