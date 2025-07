Francesco Chiofalo e Manuela Carriero fanno coppia fissa da diversi mesi e, sicuri del sentimento che li unisce, si sono raccontati in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine Eva Tremila in cui hanno raccontato come è nata la loro storia d’amore. Francesco Chiofalo, in particolare, ha svelato come è nata la relazione sottolineando di essersi avvicinato a Manuela solo dopo la fine della sua relazione con Drusilla Gucci a cui ha sempre portato rispetto. “Io e Manuela eravamo già amici, ci incontravamo a feste e eventi, mi reputo un uomo di buon gusto, l’avevo notata subito, indubbiamente è una donna bella, affascinante e sensuale”, ha puntualizzato Chiofalo.

Poi, tornando proprio sull’ex fidanzata Drusilla Gucci, ha detto: “Drusilla ha preso molto male questo mio nuovo rapporto, nonostante mi abbia lasciato lei dopo tre anni senza un vero perché. La nostra era una conoscenza lavorativa… Quando Drusilla mi ha lasciato, ho cominciato a frequentarla da uomo libero. Sono una persona seria, ho sempre amato e rispettato Drusilla, la nuova storia è iniziata dopo la nostra rottura”.

Manuela Carriero: così ha ceduto al corteggiamento di Francesco Chiofalo

Da parte sua, Manuela Carriero ha spiegato di aver fatto fatica, inizialmente, a cedere al corteggiamento di Francesco Chiofalo che, per ora, non ha alcuna intenzione di chiederle di sposarlo: “Ho ceduto dopo un corteggiamento di quattro mesi, Francesco ha rispettato i miei tempi e questo l’ho apprezzato molto, è stato sempre gentile con me, non è una cosa scontata al giorno d’oggi. Io venivo da una storia precedente che mi aveva turbato tanto, poi c’era stata l’esperienza del trono non del tutto positiva per me, insomma, avevo perso la fiducia nel genere maschile” – ha detto a Eva Tremila.

Poi ha aggiunto: “Attimo dopo attimo, mi ha conquistata con la sua simpatia, la sua generosità, la sua gentilezza e la sua attenzione nei miei confronti”. Infine, la coppia ha lanciato un appello: “Ci piacerebbe tornare a Temptation Island per metterci alla prova!”.