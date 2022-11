Francesco Chiofalo: “Matrimonio con Drusilla Gucci? È prematuro”/ “Non accettato dalla sua famiglia? Falso!”

Francesco Chiofalo e il punto di forza della sua storia con Drusilla Gucci: “Grande intesa a letto”

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci procede a gonfie vele. In molti non avrebbero scommesso un solo euro sulla durata di questa relazione, che invece va avanti nonostante una netta differenza di immagine. In una intervista rilasciata sulle pagine di Novella 2000, il simpatico influencer ha confermato che le cose procedono per il meglio e che, nonostante i numerosissimi impegni lavorativi, stanno pensando alla convivenza. “Siamo entrambi tanto impegnati, lei a Firenze ed io a Roma. Ma stiamo pensando di andare a vivere insieme. Parlare di figli e matrimonio è prematuro, ma è una cosa non impossibile. Arriveremo anche a quello”, ha anticipato Francesco Chiofalo.

In questi due anni di amore sono tante le voci che si sono rincorse sulla coppia. Qualcuno ha sottolineato le difficoltà vissute da Francesco per “farsi accettare” dalla famiglia Gucci e lui in prima battuta ha rimarcate le differenze che apparentemente potevano allontanarlo dalla sua fidanzata: “Siamo esattamente bianco e nero, quelli che va bene a lei non va bene a me e viceversa”, ha detto Francesco.

Francesco Chiofalo e il rapporto con la famiglia Gucci: “La mamma di Drusilla sempre dalla mia parte”

Più di qualcosa, però, sembra unirli profondamente e Chiofalo non si nasconde: “Ironia della sorte vuole che siamo simili con le nostre differenze. E abbiamo una grande intesa a letto. I Gucci faticano ad accettarmi? E’ assolutamente falso”, precisa Francesco. “Vado molto d’accordo con loro”, spiega nell’intervista rilasciata a Novella 2000, spazzando via tutti i rumors e i chiacchiericci negativi sulla loro storia d’amore. Nel corso dell’intervista, il guizzante influencer rivela che a spingere per il fidanzamento è stata la mamma di Drusilla: “Aveva capito che tra noi poteva nascere qualcosa di importante e di bello e così lei è stata dalla mia parte fin dal principio”.

Rapporto piacevole, anche se forse più distaccato con il padre di Drusilla, che Chiofalo definisce molto colto e gentile nei suoi confronti. “A cena non parliamo di certo della partita della Roma, ma di arte, cucina e politica. Io annuisco ed è come vivere in una dimensione a parte“, racconta il fidanzato di Drusilla Gucci. Insomma i loro mondi sembrano contaminarsi a vicenda, facendo leva sulle differenze dell’altro per crescere come coppia.











