Francesco Chiofalo, matrimonio finto solo per i click? Il web lo massacra: è bufera per il video con la fidanzata Manuela Carriero.

Ormai l’intelligenza artificiale riesce a creare mondi con un solo click, ma questo ormai lo abbiamo capito da un pezzo. Il problema risiede quando non si distingue più la realtà da quello che è creato da un codice binario, come è successo a Francesco Chiofalo. L’ex concorrente di Temptation Island, infatti, non perde occasione per far parlare di sè e provocare il web. Ricordate, ad esempio, quando ha fatto l’operazione per avere gli occhi azzurri?

Sandokan storia vera? Chi è Rentab il pirata a cui si è ispirato Emilio Salgari/ La verità sulla saga

Ecco, pochi minuti fa ha pubblicato un video che sta generando numerose polemiche. Francesco Chiofalo si è mostrato in una clip insieme alla sua fidanzata Manuela Carriero nell’atto di sposarsi e scambiarsi le fedi sotto un altare di fiori bianchi. Una cornice deliziosa, apparentemente ripresa in un giorno di sole e con un aura mistica, peccato sia tutto estremamente e inesorabilmente finto. Il video è stato creato con l’IA, che ha creato un matrimonio fittizio tra i due influencer.

Laura Pausini co-conduttrice di Carlo Conti a Sanremo 2026?/ Spuntano nuovi rumor, e su Maria De Filippi…

Francesco Chiofalo, il matrimonio per finta: le reazioni web

Francesco Chiofalo ha pubblicato il video del finto matrimonio con una didascalia che ha alimentato i sospetti dei fan: “Lo abbiamo fatto in segreto“, accompagnata da una serie di tag sui sentimenti e sul tema delle nozze. Nei commenti il pubblico si è sfogato scagliandosi contro la coppia: “Se fosse stato vero eravate in tutte le trasmissioni a prendere soldi“, “Complimenti al programma che avete usato“, “Va be ma te lo potevi tenere ancora segreto eh non è che ci interessa più di tanto“, “Che disagio “Due falsoni“,“Per due visualizzazioni che cosa si fa…“.