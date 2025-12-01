Francesco Chiofalo, matrimonio finto solo per i click? Il web lo massacra: è bufera per il video con la fidanzata Manuela Carriero.
Ormai l’intelligenza artificiale riesce a creare mondi con un solo click, ma questo ormai lo abbiamo capito da un pezzo. Il problema risiede quando non si distingue più la realtà da quello che è creato da un codice binario, come è successo a Francesco Chiofalo. L’ex concorrente di Temptation Island, infatti, non perde occasione per far parlare di sè e provocare il web. Ricordate, ad esempio, quando ha fatto l’operazione per avere gli occhi azzurri?
Ecco, pochi minuti fa ha pubblicato un video che sta generando numerose polemiche. Francesco Chiofalo si è mostrato in una clip insieme alla sua fidanzata Manuela Carriero nell’atto di sposarsi e scambiarsi le fedi sotto un altare di fiori bianchi. Una cornice deliziosa, apparentemente ripresa in un giorno di sole e con un aura mistica, peccato sia tutto estremamente e inesorabilmente finto. Il video è stato creato con l’IA, che ha creato un matrimonio fittizio tra i due influencer.
Francesco Chiofalo, il matrimonio per finta: le reazioni web
Francesco Chiofalo ha pubblicato il video del finto matrimonio con una didascalia che ha alimentato i sospetti dei fan: “Lo abbiamo fatto in segreto“, accompagnata da una serie di tag sui sentimenti e sul tema delle nozze. Nei commenti il pubblico si è sfogato scagliandosi contro la coppia: “Se fosse stato vero eravate in tutte le trasmissioni a prendere soldi“, “Complimenti al programma che avete usato“, “Va be ma te lo potevi tenere ancora segreto eh non è che ci interessa più di tanto“, “Che disagio “Due falsoni“,“Per due visualizzazioni che cosa si fa…“.