Francesco Chiofalo: “Mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi”/ Durissime critiche dai fan!

Francesco Chiofalo cambia colore degli occhi: il delicato intervento chirurgico

Francesco Chiofalo ha spiazzato tutti i suoi followers rivelando di volersi sottoporre ad una delicata quanto rischiosissima operazione chirurgica all’occhio. Il noto influencer e volto televisivo, ex protagonista del docu-reality dei sentimenti di Canale 5 Temptation Island, ha infatti comunicato ai fan su Instagram di voler cambiare il colore degli occhi, passando dal color nocciola all’azzurro. Per farlo, però, è chiamato ad un delicato intervento al quale si è sottoposto proprio in queste ultime ore.

Nella giornata di ieri ha condiviso un video su Instagram in cui comunicava l’operazione in programma oggi, e in cui si mostrava per l’ultima volta con i suoi originari occhi marroni. A seguire, nelle ultime ore, ha pubblicato un video che lo ritrae in sala operatoria: “Oggi mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato“.

Francesco Chiofalo travolto dalle critiche su Instagram: la reazione dei fan

Come sarà andato l’intervento di Francesco Chiofalo? L’influencer, non appena gli sarà possibile prendere nuovamente in mano i social, aggiornerà sicuramente i suoi followers sull’esito dell’operazione che, come da lui anticipato, è una delle più rischiose in fatto di chirurgia plastica. Tuttavia la decisione di modificare il colore degli occhi non ha raccolto consensi tra i suoi follower, che sotto il video di Instagram lo hanno inondato di critiche.

“Quando apparire diventa più importante di essere“, ha commentato un utente, ma sono anche altri che si domandano sulla necessità di un intervento così rischioso per la propria salute: “E con gli occhi di un altro colore cosa cambia nella tua vita?“. Non tutti, dunque, hanno accolto di buon grado l’importante cambiamento che Chiofalo ha messo in atto per migliorare il proprio aspetto.

