Ci sono coppie improbabili che invece funzionano almeno sulla carta, poi nella realtà è tutto dire: c’è chi dice che molti stiano insieme solo per visibilità, chi è un detrattore a prescindere, e chi poi viene smentito dai fatti. In pochi credevano a Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, eppure sono cinque mesi che stanno insieme. Ma come sta procedendo la loro storia d’amore? C’è possibilità di un futuro insieme?

Sul suo profilo Instagram l’uomo ha svelato che non convive ancora con la sua fidanzata e il motivo riguarda lei, perché non vuole e non si sente ancora del tutto pronta: “Non vuole perché dice che è ancora troppo presto. Non voglio forzarla. Spero che a un certo punto si sblocchi. E poi devo confessare che sono un disastro. Io sbadato e lei molto precisa”.

Francesco Chiofalo e il futuro con Manuela Carriero: “Vorrei avere uno o più figli”

“Vorrei avere uno o più figli” ha confessato Francesco Chiofalo, “sono anni che vorrei diventare padre e avere dei figli, ma purtroppo non ho mai incontrato la donna giusta”. Al momento con Manuela Carriero non ha affrontato il discorso figli, anche perché si conoscono da solo cinque mesi, nonostante il sentimento sia molto forte (si è parlato di pancino sospetto, con il web in delirio). Per avere dei figli una coppia deve essere forte, duratura e con una certa stabilità.

Se il loro rapporto dovesse continuare i figli potrebbero arrivare, ma nel mentre neanche sono andati a convivere perché lei non vuole. Ognuno ha il suo appartamento e per ora vivono così. “Litighiamo ogni tanto, ma non spesso” ha confessato l’ex concorrente di Temptation Island che negli anni ha fatto parlare di sé per le sue relazioni sentimentali e per la decisione, a un certo punto, di operarsi per cambiare il colore degli occhi.

