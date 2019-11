Francesco Chiofalo “Non sono un perfettino del ca*zo”/ “Influencer falsi e bugiardi”

IL LUNGO SFOGO SOCIAL DI FRANCESCO CHIOFALO

“Ricevo minacce di morte tutti i giorni”, spiega questo oggi Francesco Chiofalo che torna sui social dopo la corsa al pronto soccorso di due notti fa. L’influencer, ormai tutti si fanno chiamare così, sembra essere deluso e amareggiato oggi ma sicuramente non è la prima volta che rivela di sentirsi essere preso di mira e lui stesso lo ha fatto (tanto da finire a Le Iene per uno scherzo studiato ad hoc) e forse per questo in molti gli danno poco credito. E’ successo all’epoca del tumore e dell’intervento ed è successo in queste ore quando Francesco Chiofalo ha mostrato la sua corsa al pronto soccorso dopo l’annuncio del ritorno con Antonella Fiordelisi. In una serie di storie su Instagram, dove appare in bianco e in nero e con le labbra gonfie coperte “perché si vergogna”, Francesco Chiofalo rivela: “Sono vittima di cyberbullismo, ne sono certo ormai, ricevo minacce di morte ogni giorno come se avessi fatto del male a qualcuno”.

FRANCESCO CHIOFALO ATTACCA GLI ALTRI INFLUENCER

Poi il suo lungo sfogo continua: “Dopo aver letto tutte le schifezze che tutti scrivono nei miei confronti, vengo insultato sotto ogni punto di vista, ricevo minacce di morte come se avessi fatto qualcosa a qualcuno e la cosa più bella è che non posso rispondere perché divento io il mostro e gli altri le vittime”. Francesco Chiofalo continua a rivelare di usare i social al 100% mentre gli altri influencer raccontano una vita che non esiste dove loro sono sempre perfetti molto lontani dagli esseri umani: “Le persone vere come me vengono distrutte e massacrate ma gli altri no, sinceramente non mi sento più tanto bene, sto molto giù, non capisco perché questo accanimento contro di me perché non ho paura di mostrarmi normale”. L’attacco agli influencer arriva poi diretto come un pugno allo stomaco: “Io non sono un perfettino del ca*zo, sono un ragazzo normale come voi e non mi mostro perfetto come gli altri, sono falsi come una banconota da 4 euro”.

