Francesco Chiofalo proposta di matrimonio in diretta tv a Drusilla Gucci/ “Mi sposi?”

Francesco Chiofalo fa la proposta di matrimonio a Drusilla Gucci in diretta a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5, nel corso dell’ultima puntata della stagione, con una romantica proposta di matrimonio di Francesco Chiofalo sorprende tutti. L’ex protagonista de La Pupa e Il Secchione, infatti, è stato ospite della puntata del 10 giugno del talk show per parlare della recente operazione subita al volto.

Ma, Francesco Chiofalo, cambiando argomento, ha deciso di proporsi alla fidanzata Drusilla Gucci: “Posso dire una cosa riguardo ai matrimoni estivi… Mi piacerebbe un domani, andando avanti con la mia relazione, che si parlasse di matrimoni estivi o invernali, che si parlasse anche del mio matrimonio. Se o prima o poi si decide pure lei“. L’ex pupo si è aperto in una vera e propria proposta di matrimonio in diretta televisiva: “A Drusilla ma quando mi sposi oh? Dove lo trovi uno meglio di me?“.

La proposta di matrimonio di Francesco Chiofalo alla fidanzata Drusilla Gucci in diretta a Pomeriggio 5 ha lasciato il posto al racconto dell’intervento che ha subito il giovane influencer. Francesco Chiofalo parlando l’operazione subita ha voluto precisare: “Non mi voglio lamentare. Ho avuto ieri un intervento. Mi hanno tirato fuori questa massa che avevo qui…L’operazione un pochino dolorosa… Sono stato fortunato perché non tagli e cuciture“.

L’ex pupo ha aperto il suo cuore, raccontando le sue sensazioni e le paure del momento: “La cosa che mi preoccupa non è il naso o l’operazione, ma la paura dell’esame istologico… Vengo da una situazione in cui sono un po’ scottato“. Francesco Chiofalo, infatti, ha già dovuto affrontare un’operazione al cervello per un tumore: “Tumore benigno o maligno, comunque mi fa vivere uno stato d’ansia… Trenta giorni in ansia… Non ci voglio pensare… Non vivermela male“. Drusilla Gucci, però, è al suo fianco: “Venuta a trovare il suo fidanzato tutto incerottato“.











