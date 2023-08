Francesco Chiofalo prossimo al debutto su Onlyfans?/ La confessione inaspettata

Francesco Chiofalo approda a Only Fans? L’intervento rivelatorio in replica al quesito

Può dirsi uno dei volti televisivi più influenti nel web, in particolare sui social, e incalzato sulla possibilità di un nuovo debutto social, Francesco Chiofalo sorprende, con un secco “no” a Only Fans.

Concorrente a Temptation Island con la allora fidanzata storica Selvaggia Roma e poi partecipante come pupo a La pupa e il secchione, tra i ruoli coperti in TV, Francesco Chiofalo vanta nel curriculum vitae anche un importante seguito online sui social. E c’é chi tra gli internauti attivi nel web, non a caso, in un box di domande online chiede a Francesco Chiofalo se abbia intenzione di attivarsi su Only Fans. La replica dell’ex Temptation Island, che nel web desta molta curiosità relativamente al fidanzamento con Drusilla Gucci, intanto non si fa attendere.

Francesco Chiofalo: "Il tumore? Potevano esserci gravi conseguenze"/ "Antonella? E' una cosa eccessiva…"

Arriva il no inaspettato di Francesco Chiofalo a Only fans

”Per il tipo di educazione che mi hanno dato i miei genitori, la mia etica e la mia morale non riuscirei a fare cose intime e così private pubblicamente davanti a tutti”, esordisce Francesco Chiofalo, nel suo intervento rivelatorio. Ma non é tutto. Perché, sempre tra le dichiarazioni in replica ai quesiti ricevuti, poi, Francesco Chiofalo motiva il suo no a Only Fans: “Sono sincero non riuscirei mai, mi manca proprio il coraggio, mi sentirei a disagio e in imbarazzo”, conclude l’intervento il moro influencer.

Francesco Chiofalo: "Antonella ed Edoardo? Fidanzamento forzato…"/ "A breve torneranno insieme!"

Insomma, l’ex Temptation Island, nonostante il ruolo di influencer e la condivisione social di larga parte della sua vita e le sue collaborazioni lavorative, non si direbbe un estimatore della piattaforma Only Fans, tanto in voga nel mondo delle webstar e che promette guadagni facili in cambio di contenuti osé e provocatori, con tanto di nudo.

Intanto, la blogger Chiara Nasti finisce al centro di una nuova polemica…

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo choc su Daniele di Temptation/ "Ci somigliamo, volevo scrivergli ma mi ha bloccato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA