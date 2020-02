Francesco Chiofalo: “querelo Selvaggia Roma”/ “Mi perseguita da 4 anni”

Francesco Chiofalo annuncia di essersi rivolto ad un avvocato per querelare Selvaggia Roma per stalking nei suoi confronti. Ad annunciarlo è direttamente il fidanzato di Antonella Fiordelisi che, ospite di “Casa Chi“. L’ex protagonista di Temptation Island subirebbe da anni le persecuzioni dell’ex fidanzata. “ Sono perseguitato da questa donna da quattro anni – ha denunciato Chiofalo – . Se lei avesse problemi da risolvere con me, ha il mio numero e potrebbe chiamarmi, oppure potrebbe denunciarmi e andare dall’avvocato. Lei sta speculando su una relazione che, per me, non ha contato niente. La deve smettere di perseguitarmi perché lo fa anche privatamente, e voi non lo sapete!”. Stando al racconto di Chiofalo, Selvaggia Roma, anche dopo la fine della loro storia d’amore, avrebbe continuato ad intromettersi nella sua vita contattando anche Antonella Fiordelisi. “ Ma come si permette, lei è un’estranea! – ha sbottato lui ai microfoni di 361magazine – . Non stai più con me da tanti anni e, quindi, dalla vita mia che vuoi!? ”.

FRANCESCO CHIOFALO QUERELA SELVAGGIA ROMA: “SI FACESSE UNA VITA SUA”

Le strade di Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma si sono separate da anni. Tuttavia, la Roma non avrebbe mai voltato totalmente pagina continuando a seguire la vita dell’ex fidanzato che si sarebbe così rivolto ad un avvocato per presentare querela contro la Roma. “ Mi sono rivolto al mio avvocato per farle una querela per persecuzione mediatica a scopi diffamatori e, ora, le faranno un c..o così! ”, ha spiegato Francesco a 361Magazine. Stanco di tale situazione, Chiofalo ha così invitato Selvaggia Roma a dimenticarlo e a concentrarsi sulla propria vita. “ Che si facesse una vita sua! Non gliene frega più a nessuno di sentir parlare di Francesco e Selvaggia![…] Sono quattro anni che ci siamo lasciati e questa è una storia morta e sepolta[…] Non posso pagare per tutta la vita per essere stato con lei ”, ha continuato che ha poi ammesso di aver contattato telefonicamente Selvaggia una sola volta alla presenza di Deianira Marzano ed Eliana Michelazzo. “ Le ho chiesto, dopo quattro anni, di deporre l’ascia di guerra e di non rompermi più le pa..e, ma lei è riuscita a riportare questa notizia facendo credere che volessi rimettermi con lei. Ma nemmeno morto! Anzi, quando mi sono lasciato, la signorina è venuta fuori casa mia e l’ho dovuta cacciare a calci nel cu..o! Mi voleva saltare addosso! ”, ha concluso.

