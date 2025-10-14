Francesco Chiofalo in ospedale a Dubai, l'allarme della fidanzata Manuela Carriero e la spiegazione dell'ex Temptation Island sui social: cos'è successo

Francesco Chiofalo in ospedale: preoccupazione per la fidanzata Manuela Carriero

Da diverso tempo nel mondo dello spettacolo è nata una nuova coppia, formata da Francesco Chiofalo e Manuela Carriero. Lui è uno storico ex concorrente di Temptation Island, che partecipò in coppia con l’allora fidanzata Selvaggia Roma e che viene ironicamente ricordato con il soprannome “Lenticchio”; lei, oltre ad aver partecipato a Temptation Island come concorrente, è stata anche tronista di Uomini e donne.

I due sono felicemente innamorati e spesso condividono video romantici ma anche divertenti sui rispettivi profili social, parlando della loro vita di coppia e facendo sognare i fan. Tuttavia è delle ultime ore la notizia di un brutto incidente stradale che ha coinvolto proprio Chiofalo, mentre si trovava a Dubai insieme ad un gruppo di amici.

A rompere il silenzio e riportare inizialmente la notizia è stata la fidanzata, che sui social ha spiegato: “Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore“.

Francesco Chiofalo, incidente stradale a Dubai: come sta

Anche la stessa Manuela Carriero si è mostrata palesemente preoccupata per le condizioni di salute del fidanzato Francesco Chiofalo, lontanissimo da lei in questo momento e vittima di un incidente automobilistico. Dopo le parole dell’ex tronista di Uomini e donne, anche il fidanzato ha rotto il silenzio sui social. Inizialmente ha condiviso sulle sue Instagram stories un video in cui arriva presso l’ospedale di Dubai, soccorso dai medici e trasportato su una barella.

A seguire, ha condiviso una foto che lo ritrae coricato su un lettino d’ospedale con la seguente descrizione: “Ho fatto un brutto incidente stradale qui a Dubai. Non stavo guidando io, ma il mio amico. Ora sono ricoverato in ospedale“. L’ex Temptation Island si sottoporrà ai dovuti accertamenti prima delle dimissioni dalla struttura.